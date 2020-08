VIL STRAMME INN: Knut Arild Hareide ser positive sider ved det populære fremkomstmiddelet, men mener det må gis tryggere rammer. Foto: Tore Kristiansen

Ber om regelverk for elsparkesykler

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) ber Statens vegvesen om å utrede veitrafikkloven for elsparkesykler.

Hvor skal elsparkesyklene parkeres, og hvordan skal det håndheves?

Bør det være egen promillegrense? Kanskje en nedre aldersgrense også?

Hva om de må holde lavere fart om natten, for å unngå ulykker? Skal de få lov til å kjøre på fortau, eller er de i veien der? Og hva med hjelm?

Dette er blant spørsmålene Statens vegvesen nå har fått i oppdrag å finne svar på. Med utgangspunkt i veitrafikkloven ber samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om at det skal utredes og utarbeides høringsforslag til forskriftsendringer for å få elsparkesyklene under kontroll.

– Vi trenger strengere regelverk for elsparkesykler. Det ønsker bransjen, interesseorganisasjonene og kommunene, og det ønsker jeg også, sier Hareide.

– Det er ikke ofte man får applaus for regulering, men det tror jeg vi vil få her.

HÅPEFULL: Målet er en lovregulering som både regjeringen, bransjen og kommunene kan forholde seg til. Foto: Tore Kristiansen

Større utfordringer i sommer

Hareide vil mener elsparkesyklene har kommet for å bli. Han bruker også fremkomstmiddelet selv i ny og ne.

– Den gir mobilitet, og er et positivt innslag. Jeg brukte en faktisk selv så sent som i går for å rekke et møte, men vi ser det er en del utfordringer knyttet til parkering og bruk, sier han.

– Mine ønsker er å ta vare på det positive elementet som det er, og gi det tryggere rammer.

Hareide mener det var klare utfordringer rundt bruk av elsparkesykler sommeren 2019, men at situasjonen har blitt verre i sommer. Han peker på problemer som promille- og nattekjøring i tillegg til parkering.

– Jeg skulle gjerne sendt brevet tidligere, men på grunn av coronasituasjonen kommer det nå, sier samferdselsministeren.

LIGGER STRØDD: Elsparkesykler i Oslo. Foto: Terje Bringedal

Håper på klart regelverk til våren

Hareide forteller at han i brevet ber om å se på hvilke muligheter man har i dagens veitrafikklov og vurdere endringer i loven.

– Det er fint å få de beste faglige rådene fra Statens vegvesen og Vegdirektoratet på dette. Jeg er spent på deres helhetlige vurdering. Jeg vil lytte til deres råd når det kommer, men den situasjonen som er nå gjør det nødvendig med strengere regelverk, sier Hareide.

– Det er ikke sikkert at alle blir fornøyde når forslagene kommer på bordet, men det må vi ta stilling til da.

– Når blir det klart?

– Dette er et vanskelig utredningsarbeid, fordi det er noen friheter som går mot hverandre. Som det at du skal ha en elsparkesykkel når du selv vil selv om faren er stor, det med om de skal brukes på fortau eller i veibanen. Det er et krevende arbeid, men jeg håper det kan være klart våren 2021. Det er fortsatt mitt ønske, sier Hareide.

– Jeg håper de umiddelbart går i gang med dette arbeidet så vi kan få et utkast på en ny lovregulering som både vi og bransjen og kommunene kan forholde seg til.

Ifølge Hareide skal Statens vegvesen nå lage et utkast, før bransjen, kommunene og interesseorganisasjonene skal gi innspill på forslaget.

– Vi har god dialog med Justisdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fordi det er politiet som håndhever trafikklovene, og kommuner som kan ha ulike vurderinger på dette.

– Jeg håper kommunene kan ha en viss handlefrihet. Det vil være forskjell på kommuner og byer etter størrelse og struktur, så en viss handlefrihet bør de ha.

Publisert: 29.08.20 kl. 13:17

