Giske enstemmig innstilt som fylkesleder - Ap-kvinner varsler omkamp

LERKENDAL (VG) Tidligere Ap-nestleder Trond Giske foreslås av en enstemmig valgkomité som ny fylkesleder i Trøndelag, bekrefter komitéleder Arild Grande. Kvinner i fylkespartiet varsler imidlertid omkamp på årsmøtet.

Oppdatert nå nettopp

– Det har vært spennende, givende og til tider intenst å arbeide med denne innstillingen. Vi har søkt og fått råd fra organisasjonen, fra kommuneorganisasjonene og medlemmer, sier Grande om arbeidet i valgkomiteen under en pressekonferanse på Lerkendal mandag.

– Det har vært gode og tillitsfulle diskusjoner. Det har vært høy temperatur, ja, men også fruktbare samtaler om hvordan vi best kan fremme en innstilling som speiler dette store, flotte fylket, fortsetter han.

Han sier innstillingen fra valgkomitéen er enstemmig. Giske foreslås altså som leder, mens Amund Hellesø foreslås som politisk nestleder, og Marit Bjerkås foreslås som organisatorisk nestleder. Fylkeslaget holder årsmøte i helgen, der ny ledelse velges.

ENSTEMMIG: Leder Arild Grandé i valgkomitéen sier alle til slutt ble enige om at Giske skulle innstilles som fylkesleder. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Ap-kvinner nekter å gi seg

Stortingsrepresentant Trond Giske ble tvunget til å gå av som nestleder i Ap i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Mange har spådd at han nå vil bli ny fylkesleder i Trøndelag.

I partiet er meningene delte om å gi ham et nytt toppverv. Tine Christin Eikevik og Heidi Linge er to av de 20 kvinnene som krevde en kvinnelig leder av Trøndelag Ap i et opprop i mars. Linge er skuffet over at det er så mange menn i innstillingen.

– Vi skal være et likestillingsparti, og nå er de fire øverste maktposisjonene i Trøndelag besatt av menn, sier Linge til VG.

– Hva er viktigst: en kvinne på topp eller ikke Trond Giske?

-- Viktigst for oss er å ha en kvinne på topp, og vi ønsker å ha en samlende og tillitvekkende leder. Vi stiller spørsmål om Trond Giske kan være det.

Eikevik sier at flere kvinner kom på banen etter oppropet, men tror likevel det har vært vanskelig å stille mot Giske.

– Jeg tror det er vanskelig å gå ut i kampen mot en veldig profilert politiker, at man er redd for å skape mye uro, sier hun til VG.

– Gir dere opp nå?

– Nei, svarer begge.

– Det er årsmøte på lørdag, og det er da valget skal skje, sier Eikevik.

INNSTILLES: Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti vil ha Trond Giske som ny fylkesleder. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / VG

– Ser frem til samarbeid

Innstilt nestleder Hellesø sa søndag til VG at han ser frem til et samarbeid med Giske dersom han blir valgt på fylkesårsmøtet.

– Det har aldri vært noe problem å samarbeide med Trond. Jeg er overbevist om at han vil gjøre en formidabel jobb som leder dersom han blir innstilt og valgt. Ingen kjenner Trøndelag bedre enn ham. Ingen har reist mer rundt og snakket med folk i dette fylket de siste årene, sier Hellesø.

Om varslene om sextrakassering sa han følgende:

– En slik historikk vil henge ved folk. Men det kan ikke hindre et menneske i å jobbe for Arbeiderpartiet. Og dersom partiet vil ha Trond som leder i Trøndelag, så er det et demokratisk valg som fortjener respekt.

Her er hele innstillingen til nytt styre fra valgkomitéen:

Leder: Trond Giske

Organisatorisk nestleder: Marit Bjerkås

Politisk nestleder: Amund Hellesø

Medlemsansvarlig: Kristian Torve

Kvinnepolitisk ansvarlig: Kristel Knutsdatter

Tiltr. AUF: Håkon Einarsve

Disse innstilles til arbeidsutvalget:

Tone Våg, Bjørn Iversen, Berit Flåmo, Isak Veierud Busch, Linda Renate Linmo, Audun Otterstad, Gunnhild Tettli, Karin Enodd, Khalil Obeed, Sandra Skillingsås.

Publisert: 24.08.20 kl. 15:18 Oppdatert: 24.08.20 kl. 16:01

Fra andre aviser