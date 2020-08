VG-Peil-Logo Veien til mål Dette er Shayan Jalilian. På bildet er han 10 år, og har ett mål. Han skal bli fotballproff. Han jobber hardt, og spiller fotball så ofte han kan. Når han er 16 år flytter han til Kristiansand for å gå på toppidrett i fotball på videregående. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 24. august, kl. 10:50 Privat Det går ikke som planlagt. Tredje skoledag er den nye klassen til Shayan på tur i skogen, og skal fyre opp et stormkjøkken. Plutselig står Shayan i flammer, og må kastes i vannet like i nærheten. Han blir hentet av helikopter og ligger i koma i fem dager. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 24. august, kl. 10:50 Privat Til sammen ligger Shayan på sykehus i over to måneder. Når han kommer tilbake har de andre i klassen allerede blitt godt kjent, og Shayan havner bakpå. Han føler seg ensom. Kroppen er ikke til å kjenne igjen. Noen kvelder når han legger seg, håper han at han slipper å våkne neste dag. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 24. august, kl. 10:50 Privat – Så innså jeg at nå hadde jeg to valg. Jeg kunne synes synd på meg selv for resten av livet, eller jeg kunne gjøre noe med det, forteller Shayan. Han velger å gjøre noe med det, og et nytt mål oppstår. Han vil bli sportsjournalist. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 24. august, kl. 10:50 Privat Men det er ikke lett å bli sportsjournalist. Journalistikkstudiet krever ganske høye gjennomsnittskarakterer, og Shayan lå allerede bakpå. – Det har vært vanskelig. Jeg har jobbet utrolig hardt, forteller Shayan. Og hardt arbeid gir resultater. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 24. august, kl. 10:50 Privat

Shayan (19) kom inn på drømmestudiet. Det var ikke lett.

– Drømmen er å sitte i et studio og formidle fotball.

Nå nettopp

Shayan Jalilian (tv.) i samtale med «Myggen». Foto: Privat

Mange ler når seksten år gamle Shayan bestemmer seg for å troppe opp hos mediesenteret til IK Start for å spørre om han kan få jobbe for dem.

– Men så fikk jeg jobbe litt for dem.

Jobben ga Shayan smaken på livet som sportsjournalist, og han bestemte seg for å gå for det. Siden har han også fått jobbe frilans for Fædrelandsvennen.

– For to måneder siden fikk jeg skrive min første fotball-sak for dem. Det var veldig gøy.

Og for å toppe det hele, etter tre tunge år på videregående og snittkarakterer han ikke trodde skulle holde hele veien: I sommer kom han inn på journalistikkstudiet i Kristiansand.

– Vært en drøm lenge

Shayan går nå på journalistikkstudiet. Foto: Privat

Nå har Shayan gått et par uker på studiet.

– Jeg koser meg hver dag. Det har vært en drøm lenge å få gå her.

Medier 24 har også skrevet om at Shayan kom inn på journalistikkstudiet.

Det har vært mange tøffe stunder på veien hit, men nå føler Shayan at det har løsnet.

– Nå jobber jeg mot målet mitt hver eneste dag. Det er veldig gøy.

Han er takknemlig for at han ikke ga seg.

les også «LoL»-seertall slår både rugby og tennis

– Tør å ta det valget

Dette er drømmen. Her fra et besøk hos NRK. Foto: Privat

– Uansett hvor du kommer fra, hva som skjer deg og hva du går igjennom, så kan du få til det du drømmer om, sier Shayan.

– Og viktigst av alt: Et valg du tar kan endre livet ditt for alltid, så tør å ta det valget. Det kommer til å være skummelt, men gjør det likevel.

Nå gleder Shayan seg til tre år på journalistikkstudiet.

– Så er drømmen å sitte i et studio og formidle fotball. Jeg vil dele og skrive om fotball, og være først ute med de store sakene. Det får jeg en skikkelig drive av.

Publisert: 24.08.20 kl. 10:50