Ut mot festende studenter: – Dere setter nye rekorder i episk dårlig oppførsel

Tidligere radiosjef Nils Heldal (54) fortviler over fadderuken i Trondheim. Han sier «smittevernet ble drukket bort» og mener det bør få konsekvenser for NTNU.

«I år har det vært VM i Ayia Napa med ca. 40 naboklager hver bidige dag siden 5. august. Vi har ukesvis med skrik, disco og dårlig tysk techno. Hos meg på Singsaker har jeg også hatt ei som har skreket etter en som heter Espen, sånn i 2, 3 tida en del netter.»

Det skriver Heldal i et innlegg på Facebook. Avisen Nidaros og Adresseavisen har gjengitt kraftsalven, der Heldal ber studentene legge vekk øl-boksen og plukke opp pensumbøkene.

Heldal har vært NRKs radiosjef og leder nå et reklamebyrå i byen. Han sitter også i styret i Trondheim SV, og legger ikke skjul på hva han synes om årets fadderopplegg. Han presiserer til VG at han har ment det godt.

– Jeg har skrevet det litt sarkastisk. Noe som betyr at jeg har overdrevet en del, men kjernen er dessverre sant, sier Heldal.

Han har ikke overdrevet naboklagene. Natt til lørdag noterte politiet i Trondheim hele 51 henvendelser om feststøy, mellom klokken 23:00 og 04:45. Politiet klarte ikke følge opp alle klagene, som stort sett kom fra Trondheim og områder rundt sentrum.

Det er ikke dermed sagt at studenter står for alt festbråket, men Heldal tar NTNU studentene for seg i innlegget.

« Dere har satt nye rekorder i episk dårlig oppførsel og har blitt et omdømmeproblem for NTNU. Hva skjedde?

Er samtlige av årets kull født bak et badekar og har ikke hatt voksenpersoner i livet sitt?»

– Det er også skrevet med kjærlighet til NTNU, som er byens stolthet, og som er mye viktigere enn Rosenborg. Men nå er det nok. Smilefjes, sier Heldal.

«GUBBE»: Nils Heldal har blitt kjent i Trondheim etter flere sjefsroller innen radio, musikk og nå reklamebransjen. Han sier at han lett framstår som en «gretten, gammel gubbe» med innlegget. Foto: OLE EKKER

«Ikke sovet på 14 netter»

Heldal forteller at hans unge kolleger, som bor i bydelene med mange studenter, har sovnet på jobb fordi de ikke får sove om natten under fadderukene.

Han erfarer at det har vært tidligere nachspiel, bråk på gateplan, høy musikk på anlegg og roping i gatene. Og slik har det pågått i 14 dager i strekk, påstår 54-åringen.

– For fire dager siden våknet jeg opp midt på natten og tenkte: «Hvor er jeg? Er jeg 18 år i Kypros?» Jeg hørte høylydt musikk helt inn til soverommet mitt, og da jeg tittet ut av vinduet mitt så skjønte jeg hvorfor. Det var jo et togaparty som passerte, sier reklamesjefen.

Mener at studentene ikke er alene om skylden

Selv om Heldal er kraftig plaget og irritert over fadderukene, mener han at det er NTNU som til slutt må ta ansvar.

– Sier ikke at studentene er alene om det, men de er en del av problemet. Jeg har forstått at det ikke er NTNU som har ansvar for fadderuke-opplegget, men til sist så er det de som har ansvar, sier han.

I innlegget setter han festingen i sammenheng med økende coronasmitte i byen.

«Det aller verste her – og her er jeg seriøs: Smittevernet ble drukket bort for å si det mildt. Helt motsatt av hva NTNU bedyra før fadderukene. Trondheim er på stigende kurve. Takk for den» skriver Heldal.

VGs oversikt viser også at byen har hatt en økende spredning de siste to ukene, uten at er bekreftet å ha en sammenheng med fadderfester.

Heldal foreslår at manglende smittevern bør få konsekvenser, og at NTNU bør nektes å bruke offentlige steder utenom campus til neste års fadderaktiviteter.

– Studentene forvalter universitets omdømme, og når de ikke retter seg etter politiet, så går det utover NTNU. Trenger de virkelig å feste 14 dager i strekk? spør Heldal.

SMITTEVERN: Fadderuken ved NTNU var igang i forrige uke. Smittevernet var tydelig et fokus da fotografen tok bildene på dagtid. Foto: Ole Martin Wold

Politiet: – Ikke vært verre enn før

Operasjonsleder i Trøndelag Politidistrikt, Håvard Høyem, er på jobb når VG ringer.

– VG har blitt informert at det har vært mye festing og bråk under fadderukene i år, stemmer det?

– De siste 50 årene, mener du?, svarer operasjonslederen, og legger til:

– Hvert år er det slik, så det er ikke så spesielt i år.

Operasjonslederen mener at kollegene hans, som har jobbet under fadderukene, deler samme erfaring.

– Det er mye klager, men det er vanligvis rolig rundt elleve til tolv-tiden. Inntrykket jeg har i det store og hele er at de fleste er lydhøre når politiet først kommer på døren, sier operasjonslederen.

Den store mengden naboklager kan forklares med fokuset på coronaviruset, foreslår Høyem, heller enn at det reelt sett er mer festing enn før.

– Folk er mer oppmerksomme, og føler lettere for å ringe politiet nå enn tidligere, på grunn av corona og smittevern. De tenker at unge ikke opprettholder avstand til hverandre, sier Høyem.

Fadderleder forstår frustrasjonen

Leder for fadderutvalget ved NTNU Trondheim, Julie Tetlimo (23), har derimot aldri hatt en roligere fadderuke i sitt liv.

Tetlimo sier hun har full forståelse for Heldals kritikk, men har også sympati for de nye studentene.

– Før kunne studentene fortsette festingen på byen. På grunn av mangel på steder å være sammen, og at noen har opplevd å bli bøtelagt hvis de drikker i parker, har mange av linjeforeningene flyttet festen til private leiligheter, forklarer faddersjefen.

Det vil ofte si gamle bygg med dårlig lydisolasjon.

FADDERLEDER: Julie Tetlimo er leder for fadderutvalget ved NTNU. Foto: privat

For lite – for sent

Ifølge fadderlederen er det stor forskjell på hvordan foreningene for de ulike studielinjene har gjennomført fadderarrangement.

Dialogen mellom linjeforeningene og NTNU før fadderukene kunne vært bedre, sier Tetlimo, slik at de var bedre forberedt på hvordan fadderuken ville se ut med coronatiltak.

– Det fungerer ikke å kutte ut alle mulighetene underveis, etter man har introdusert 20 mennesker til hverandre. Da kunne man satt de reglene fra starten av. Studenter vil alltid finne en måte å være sammen på, sier faddersjefen.

Selv om hun ikke vil gi NTNU all skylden, så er hun egentlig enig med Heldal.

Heldigvis for Heldal er fadderukene i Trondheim ferdig denne helgen, så Tetlimo håper han får sove godt igjen snart.

