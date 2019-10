STORAKSJON: Politiet har opprettet straffesak mot 18 ungdommer i alderen 15 år og oppover. I dag blir de ransaket og avhørt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Narkotikaaksjon mot mindreårige: Hentes på skolen

Politiet i Haugesund og på Karmøy ransaker og avhører i dag 18 ungdommer som de mistenker for bruk av narkotika.

Mandag blir ungdom ned til 15-årsalderen hentet på skoler, arbeidsplasser og hjemme for å bli ransaket og avhørt. De blir også bedt om å ta urinprøve, og hjemmene deres blir ransaket.

– De fleste av de 18 ungdommene er ukjente for politiet fra før, derfor har vi denne aksjonen for å ha fokus på de nye misbrukerne. Vi har fått opprettet straffesaker på samtlige og fått beslutning om ransaking, sier Laila Kristin Eike, leder av avsnitt for generell etterforskning ved Haugesund politistasjon.

– Hva er det som gir dere skjellig grunn til mistanke om narkotikabruk?

– Vi hadde en narkotikasak i vår, og i forbindelse med den kom det opplysninger som gjør at vi mistenker disse ungdommene for å bruke narkotika, sier Eike.

– Hovedsakelig er det snakk om hasj og ecstasy, men vi ser eksempler på bruk av de fleste stoffer og tabletter.

Eike vil ikke kommentere hva slags opplysninger politiet fikk i rettssaken tidligere i år.

KRITISK: Unge Venstre-leder Sondre Hansmark. Foto: Terje Bringedal / VG

Unge Venstre: – Maktmisbruk fra staten

Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, reagerer på at ungdom hentes på skolen.

– Det er ganske tydelig at rettssikkerhet ikke er like viktig for mindreårige som for voksne, i hvert fall ikke når det settes opp mot rusforebygging, sier han til VG.

Ungdomsorganisasjonen er for legalisering av alle narkotiske stoffer, og skapte debatt da de stilte i skoledebatter med «Legalize it»-materiell.

– Justisministeren har slått fast at politiet ikke kan drive narkorazzia mot elever, men politiet gjør det uansett. Både skoleelever og mindreårige skal skjermes fra maktmisbruk fra staten. Det ser det ut til at det glemmes litt for ofte.

Eike forsvarer at politiet henter mindreårige på skolen for ransaking og avhør.

– Vi har vurdert det sånn at vi er i sivil og ikke bruker uniform på skolene. Men vi ønsker å komme litt overraskende på.

Målet er å overbevise ungdom om at det ikke er gunstig å bruke narkotika, forteller hun.

– Hvis det gir ringvirkninger på flere rundt, så er det positivt. Det er mange kloke og kjekke ungdommer der ute med gode verdier, og vi vil at de skal si nei til narkotika.

Ungdommenes foresatte vil bli varslet etter hvert, forteller Eike. Politiet er åpne for alternativer til straff, som en ruskontrakt.

– Det er jo foreldres store frykt at ungdommene skal havne i et narkotikamiljø. Vi klarer ikke kampen helt alene, så vi oppfordrer foreldrene til å komme på banen og få i gang gode diskusjoner rundt middagsbordet. Dette er ikke et storbyfenomen, sier Eike.

