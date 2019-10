DISTRIKTS-MANN: Abid Raja har reist land og strand rundt og skaffet seg en rekke tilhengere blant venstrefolk i distriktene. Foto: Frode Hansen

Raja til Venstre-møte: - Jeg har ikke tenkt å gi meg

FORNEBU (VG) Abid Raja fikk stående applaus fra de 355 delegatene i salen på Venstres landskonferanse søndag, men avviser overfor VG at den offensive talen var ment som en utfordring til Trine Skei Grandes posisjon som partileder.

Flere av partiets mest sentrale politikere sier til VG at talen framstod som en lansering av Rajas kandidatur til det kommende ledervalget i Venstre.

Om hvor hans distriktspolitiske oppvåkning fant sted, sa han:

– Ikke si det til noen, men han muslimen, han fikk åpenbaringen i Haram kommune, hvisket Abid Raja fra scenen, til rungende latter fra salen.

«Haram» er ifølge Store norske leksikon i «islamsk rettsvitenskap betegnelse for alt som er forbudt og moralsk forkastelig, det motsatte av halal» - men det er samtidig en kommune på Sunnmøre.

På denne måten fikk Abid Raja, som representerer Akershus på Stortinget og bor på Nordstrand i Oslo, fram at han først og fremst er distriktenes mann og kandidat.

Raja holdt tale om statsbudsjettet, spekket med ros til sentrale venstrepolitikere for gjennomslag de har fått.

Raja beskrev sin egen oppvekst i Oslo, med erfaringer fra barnevern og hospits. Sentrale politikere fikk skryt for sine gjennomslag i regjeringens politikk, og ikke minst viet han tid til å tale om distriktene og de lokale ordførerkandidatene han har besøkt.

– Jeg lover dere en ting, min vilje er ikke svekket. Jeg har ikke tenkt å gi meg, og jeg føler styrke når dere sier at dere heller ikke har tenkt å gi dere, sa Raja.

– Sammen skal vi løfte dette partiet. Jeg gleder meg, sa Raja.

Etter talen møtte han VG til intervju om talen og sine egne ambisjoner.

– Abid Raja, du fikk stående applaus etter talen. Var dette en kandidat-tale for en person som ønsker å bli Venstres nye leder i april neste år?

- Jeg snakket ut i fra mitt eget hjerte, og ut i fra min egen sjel, slik jeg føler at dette statsbudsjettet er. Jeg plukket ut de delene av statsbudsjettet som jeg mener treffer Venstres ideologi best. Det handler om å skape glede, glød og begeistring hos Venstre-folk, for vi må kunne innrømme at valgresultatet har bidratt til at begeistringen er blitt litt dempet. Den må vi løfte, og det har jeg gjort på min måte i dag. Og hvordan folk velger å tolke det, legger jeg meg ikke borti. Jeg har gjort det i beste hensikt, om å løfte Venstre.

– Tilbake til spørsmålet: Var det en lederkandidat som holdt en tale?

- Jeg har stilt meg til disposisjon for valgkomitéen, og utover det kommer ikke jeg til å kommentere på dette spørsmålet om leder og ikke leder. Det var en tale som er skrevet ut i fra mitt hjerte og min sjel, for å begeistre de som har kommet til Landskonferansen, reisende fra land og strand, i fra byer og bygder over hele Norge. Og ut fra tilbakemeldingene og responsen i salen, så tror jeg at de følte seg både gledet og begeistret. Det er jeg veldig glad for.

- Det du har svart til valgkomitéen at du stiller deg “til disposisjon” for alle verv, inkludert ledervervet. Det må jo nødvendigvis bety at du har tenkt gjennom dette, og at du har konkludert med at du er kvalifisert til å være leder i Venstre?

- Jeg har sagt at ingen bør stille noe krav til valgkomitéen, og ingen bør utelukke noe overfor valgkomitéen. Så må vi la valgkomitéen få lov til å jobbe. Og jeg ser og forstår, og lever godt med, at det kommer til å være spekulasjoner om hvorvidt jeg er lederkandidat eller ikke, helt frem til valgkomitéens innstilling og helt fram til landsmøtet i april. Det er den mediavirkeligheten vi lever i, men jeg kommer ikke til å svare noe annerledes til media før valgkomitéen har avgitt sin innstilling.

- Men du mener at du er kvalifisert til å være leder i Venstre ettersom du svarte som du gjorde til valgkomitéen?

- Jeg har sett at det har kommet mange innspill som er blitt gjort kjent gjennom media, hvor folk i partiet har spilt inn mitt navn som en av de aktuelle til de tre topp-plassene. Det er selvsagt veldig motiverende. Samtidig har jeg sagt at alle som har noe på hjertet om disse spørsmålene bør meddele dette til valgkomitéen og ikke til pressen.

- Mennesker har sterke og svake sider: I forhold til å bekle ledervervet i Venstre, hva er dine?

– Det spørsmålet forutsetter jo at du forventer at når jeg svarer på det, så svarer jeg på at jeg faktisk har tenkt å bekle dette vervet.

- Du bekreftet jo akkurat at flere i partiet ønsker dette og at det motiverer deg?

– Hvis VG nå skal skrive at Abid nå har sagt at han vil bli leder i Venstre, så medfører ikke det riktighet i forhold til hva jeg har svart og vært konsekvent på. På helt generelt grunnlag vil jeg si at vi har nå en leder som har sagt at hun tar gjenvalg, og jeg har sagt at så lenge Trine ønsker å fortsette, så støtter jeg henne i det. Det å da begynne å gå inn og kommentere hvilke kvaliteter en leder i Venstre bør ha og ikke ha… jeg gjør én ting, og det er å støtte den lederen vi har, det har jeg gjort og det kommer jeg til å fortsette å gjøre.

Abid Raja har lenge reist rundt om i hele Norge og besøkt utallige lokallag, langt mer enn dagens partiledelse. Dette har gjort ham meget populær ute i distriktene. Under Venstres landskonferanse i helgen, som har samlet 355 personer på Fornebu, fremstod Raja nærmest som en rockestjerne, konstant omsvermet av beundrere - særlig fra folk utenfor Oslo-miljøet.

– På mine gladeste dager, når jeg tenker på meg selv som Venstre-politiker, tenker jeg at Stad-ordfører Alfred Bjørlo er distriktenes mann nummer én. Og så sier noen at Abid er nummer to. Det er nesten ingen ting som gleder meg mer enn det. Da har jeg virkelig klart å vise folk at jeg bryr meg. Jeg bryr meg faktisk om de jeg drar og besøker. Og at det er synlig for folk, gjør meg skikkelig glad. Det er det beste komplimentet jeg har fått i partisammenheng. I love it! Jeg, liksom, den brune gutten fra Oslo!

Valgkomiténs frist til å legge frem en innstilling er satt til 6. mars, mens valg av partiledelse skjer på Venstres landsmøte 18. april.

Publisert: 27.10.19 kl. 17:12