Ambulansepersonellets historie: – Vi ser på hverandre og blir enige om at den må stoppes

Ambulansearbeiderne Pål Lystad og Bjørn Bjelland deltok i jakten på den kaprede ambulansen.

For mindre enn 10 minutter siden







Ambulansearbeiderne hadde deltatt i en øvelse med brannvesenet i Oslo da de fikk beskjeden: En ambulanse er kapret og har kjørt på en barnevogn. De kjører av gårde og møter bilen like ved Sandaker senter.

– Den kommer inn på høyre side. Vi ser på hverandre og blir enige om at den må stoppes, så den ikke kommer ut i Sandakerveien, sier Pål Lystad.

Han satt bak rattet i en ambulanse som deltok i den dramatiske jakten tirsdag ettermiddag.

– Vi skjønner at dette er en alvorlig og ekstraordinær hendelse, sier han.

– Vi ser at den har et godt påheng av politibiler bak, og skjønner at vi er i trygge hender hvis noe mer skulle skje.

– Det er veldig klart for oss at her er det én ting å gjøre, og det er å bidra til få stoppet dette fortest mulig, sier Bjørn Bjelland.

Les også: Dette vet vi om ambulansekapringen

TOK OPP JAKTEN: Bjørn Bjelland og Pål Lystad var med på å stoppe den kaprede ambulansen. Foto: Frode Hansen

Kjørte inn i ambulansen to ganger

Lystad og Bjelland kjørte inn i den kaprede ambulansen to ganger.

– Vi treffer først en gang, der vi klarer å stanse bilen. Det bidrar til at politiet får gjort en del grep, så bilen får litt problemer. Så følger vi etter og det blir et nytt treff lenger opp i gaten så vi får stoppet denne ferden.

Etter at politiet pågrep mannen, hadde ambulansearbeiderne en annen jobb.

– Vi sørger for at gjerningsmannen får den rettmessige helsehjelpen han har krav på. Da skifter vi modus og går rett i helsesporet, sier Lystad.

– Var dere redde?

– Vi har trent en del på denne typen samhandling og har mange års erfaring fra andre hendelser.

32-åring drapssiktet

Fem personer fra Oslo universitetssykehus’ prehospitale tjenester var involvert i tirsdagens hendelse. Tre var ambulansen før den ble kapret, mens Bjelland og Lystad deltok i den dramatiske biljakten.

– De kom frem til en trafikkulykke, da går de ut og sørger for å hjelpe de skadede. Det var da de ble truet med våpen, så de satt ikke inne i ambulansen. Han kapret den og dro avgårde alene, sier ambulansesjef Ola Bolstad til VG.

En kvinne (25) og en mann (32) er pågrepet og blir avhørt onsdag. Mannen er siktet for drapsforsøk, mens den 25 år gammel kvinnen er i forbindelse med hendelsen siktet for besittelse av våpen.

To tvillinger på syv måneder er lettere skadet, etter at barna, moren deres og et eldre ektepar ble påkjørt eller måtte hoppe unna ambulansen.

32-åringen som kjørte på en barnevogn er straffedømt et tosifret antall ganger.

Politiet: Store mengder narkotika

Det var like etter klokken 12.30 tirsdag formiddag at politiet fikk melding om at det hadde vært en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil hadde havnet på taket.

Mens mannen kapret en ambulanse og ble stoppet av politiet på Torshov etter 20 minutters vill jakt, ble kvinnen pågrepet på Sandaker senter.

Politiinspektør Grete Lien Metlid sier til VG politiet tar utgangspunkt i at det som ble funnet i ambulansen er narkotika, selv om det kun er gjort innledende analyser. Hun beskriver det som «en stor mengde».

Publisert: 23.10.19 kl. 14:42







Mer om