Øyenvitne så ambulansen i vill fart: – Vondt å se

Dashbordkameraet til Per Aanstad (68) fanget opp ambulansen rett etter at den hadde truffet flere fotgjengere – blant dem en barnevogn med tvillinger oppi.

Oppdatert nå nettopp







– Jeg tenkte: «Her er det noe gærent», sier 68-åringen om synet av ambulansen.

Den kom kjørende i en vill fart rundt hjørnet mens han og kona ventet på grønt lys i krysset inn til Åsengata.

– Jeg skjønte at det ikke var ambulansepersonell som kjørte. I tillegg var bilens side revet opp, og det falt ut mange ting, sier øyenvitnet.

ØYENVITNE: Per Aanstad (68) er både forbannet og trist etter ambulanse-kapringen. Foto: Bjørnar Konglevoll Bekkevar

Den 32 år gamle mannen bak rattet hadde et kvarter - 20 minutter før kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo. Politiet opptok jakten da mannen i vill fart kjørte avgårde mot mot Torshov tirsdag formiddag.

Mannen er pågrepet, siktet for drapsforsøk. En 25 år gammel kvinne er i forbindelse med hendelsen siktet for besittelse av våpen.

Så kvinnen og babyene

Aanstad og kona kjørte oppover Vogts gate på Torshov da de hørte de sirener og ble forbikjørt av to-tre sivile politibiler med blålys som kjørte oppover mot Sandaker senter.

– De kjørte så fort at jeg skjønte det var noe spesielt, sier Løren-mannen.

Så kom ambulansen fykende rundt hjørnet fra Åsengata i krysset ved Sandaker Senter. På videoen ser man den passere Aanstads bil og fortsette videre nedover. Bildøren er åpen, bilen er bulkete. Da Aanstad selv svingte inn i Åsengata, så han at det sto flere politibiler der.

– Jeg så et skilt som var brettet ned og en mamma som satt med noen babyer. Det var vondt å se. Det gjorde veldig sterkt inntrykk, og jeg lurte på hva det var som foregikk.

Politiet bekrefter at en kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna, som er to tvillinger på syv måneder, er kjørt til sykehus. Barna er lettere skadd.

På politiets pressekonferanse kommer det frem av de mener 32-åringen kjørte på fotgjengere med vilje, for å treffe dem, deriblant de to tvillingene.

– Forbannet

– Ble dere redde?

– Nei, jeg kan ikke bruke det uttrykket, sier Aanstad.

– Jeg ble bare sår. Og så ble jeg forbannet. Å forlate åsted med skadde personer, det gjør meg forbannet.

Aanstad åpnet vinduet og ropte til en politimann at det gikk en ambulanse i vill fart ned Vogts gate, men fikk signaler om at det allerede var noe han visste. Han har også levert en minnepenn med videoen til politiet.

Artikkelen oppdateres

Publisert: 22.10.19 kl. 20:57 Oppdatert: 22.10.19 kl. 21:19