KLAR TALE: Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzja slo tilbake mot anklagene under hastemøtet i FNs sikkerhetsråd.

Morgenoppdatering 15.03.18

Publisert: 15.03.18 05:39

God morgen! Her er de viktigste sakene fra da du sov, og noe av det vi følger i dag.

Russland krever bevis: Anklagene haglet begge veier da FNs sikkerhetsråd i går kveld møttes til hastemøte om giftangrepet på en eksspion og hans datter. Den russiske ambassadøren anklaget Storbritannia for å skape en «hysterisk stemning» , og krever at britene legger frem bevis.

Dom i Flå-drapet: Nå i morgentimene faller dommen i drapet på 21 år gamle Alexandra Nilssen, som ble knivstukket av samboeren under en hyttetur i fjor sommer. Aktor har bedt om 13 års fengsel.

Ny stortingspresident: Som første kvinne siden 2001 tar Tone Wilhelmsen Trøen (H) i dag over den mektige stillingen . Hun arver blant annet kaoset etter byggeskandalen som felte forgjengeren - og varsler nå at hver stein skal snus.

Pakkebomber skaper frykt i Texas : På elleve dager er to personer drept og to skadet etter å ha åpnet mystiske pakker de har fått på døren i Austin. Så langt er ingen pågrepet. VG har besøkt nabolaget, hvor flere forteller at de er redde.