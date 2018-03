SKEPTISK: KrF-leder Knut Arild Hareide er imot at Norge slutter seg til EUs energisamarbeid. Foto: Tore Kristiansen, VG

KrF vil be Høyesterett vurdere Acer-saken

NTB

Publisert: 15.03.18 00:48

2018-03-14

KrF ber Høyesterett vurdere hva EUs energisamarbeid og Acer vil bety for Norges suverenitet.

KrF sier nei til EUs energibyrå som skal harmonisere medlemslandenes regelverk for energi, og EUs tredje energimarkedspakke. Partiet mener handelsfordelene ikke er verdt det Norge kan tape i frihet, skriver Klassekampen .

Samtidig ber KrF Stortinget å få Høyesterett til å vurdere hva energisamarbeidet vil bety for Norges råderett over egne naturressurser. Denne råderetten betyr mye for velgerne, ifølge partileder Knut Arild Hareide.

– Det gjør at vi kjenner et særlig ansvar, sier Hareide, for så å kritisere regjeringen og Arbeiderpartiet for å ikke kjenne det samme ansvaret.

KrFs nei gjør at Ap trolig blir alene om å støtte regjeringens mål om å implementere EUs energipolitikk i Norge.

– Sier vi nei til det videre samarbeidet, vil vi gå ut av energisamarbeidet i EØS-avtalen, skrev partileder Jonas Gahr Støre i en e-post til Aps egne skeptikere tidligere denne uken.

Forutsetningen partiet har stilt for norsk tilslutning til EUs regelverk, er at det ikke kommer i strid med åtte konkrete og «ufravikelige» krav.

– Dersom dette skulle inntreffe, må det medføre at Norge umiddelbart sier nei til dette avtaleverket. Denne forutsetningen må vedtas i Stortinget, het det partiets landsstyrevedtak.