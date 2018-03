SIDESKIFTE: Hans Olav Syversen skriver at det vil være et sideskifte om KrF stemmer for mistillit. Foto: Christian Clausen

Tidligere KrF-topp: Mistillit innebærer et sideskifte i politikken

Publisert: 18.03.18 21:55 Oppdatert: 18.03.18 22:53

Tidligere KrF-topp Hans Olav Syversen mener det ville være et historisk sideskifte om KrF stemmer for mistillit mot Sylvi Listhaug (Frp) og åpner for at regjeringen felles.

– KrF krevde en unnskyldning fra regjeringen og statsråd Sanner. Den unnskyldningen fikk man. I tillegg fikk man unnskyldning fra statsministeren og justisministeren (om enn haltende). Dessuten har KrF vært med på å vedta «sterk kritikk», skriver han på Facebook.

Syversen var parlamentarisk nestleder for KrF fra 2011 og fram til stortingsvalget i 2017. Han har representert KrF i flere perioder på stortinget, og var leder av Finanskomiteen fra 2013 til 2017.

Nå skriver den tidligere KrF-toppen en egen Facebook-status om situasjonen KrF har havnet i etter stormen rundt Sylvi Listhaugs beklagelse for sitt Facebook-innlegg.

– Historisk sideskifte

– Dersom KrF etter dette velger å stemme for mistillitsforslaget fra Rødt må det derfor være fordi man nå ønsker et sideskifte i politikken. I tilfelle et historisk sideskifte.

Reaksjonene i kommentarfeltet er delte - noen gir Syversen full støtte, mens andre er klare på at de mener Listhaug ikke har opptrådt på en akseptabel måte i saken.

Jon Magne Lund, tidligere redaktør i den kristne avisen Vårt Land, minner om at Listhaug for få uker siden støttet politiets aksjon da de hentet en familie ut av kirkeasyl i et bedehus på Vestlandet:

«Norge blir et tryggere sted bo om hun blir fjernet. Jeg ser at KrF vil miste tilhengere om partiet stemmer for mistillit til justisministeren, men du verden så mange som kommer til å forlate partiet om det enda en gang lar en gemen politiker som snakker om å sleike imamer oppetter ryggen, få fortsette», skriver Jon Magne Lund i Syversens kommentarfelt.

Syversen er kjent med at VG omtaler Facebook-innlegget, men ønsker ikke å utdype med flere kommentarer. Han viser til at han selv har utdypet hva han mener i kommentarfeltet under det originale innlegget.

Der skriver han at poenget, uavhengig hva man mener om Listhaug, er at KrF ba om en unnskyldning, og fikk det både fra Listhaug, Jan Tore Sanner (H) og statsminister Erna Solberg (H).

– Dersom man da skal stemme for et mistillitsforslag, må motivasjonen være en annen, nemlig at man åpner for å skape en parlamentarisk situasjon. Det står selvsagt partiet fritt til å gjøre, men vil etter min mening innebære et sideskifte i realiteten, skriver han.

Kan bli regjeringskrise

Det er KrF som sitter på vippen og bestemmer om det skal bli flertall for mistillitsforslaget mot justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug, eller ikke.

Statsministeren kan velge å fortsette uten Listhaug eller flytte henne til et annet departement, men søndag formiddag meldte VG at statsministeren har bestemt seg for å varsle regjeringskrise dersom KrF støtter mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Hvis det ender med et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug (Frp) er flere av KrFs fylkesledere klare på at det er statsminister Erna Solbergs ansvar om det blir regjeringskrise eller ikke.