Trine Skei Grande om Listhaug-bråket: – Vet ikke hva det ender med

Publisert: 17.03.18 14:45 Oppdatert: 17.03.18 15:05

Venstre-leder Trine Skei Grande sier hun har tillit til at statsminister Erna Solberg (H) finner en god løsning på Listhaug-rabalderet.

Venstre -lederen har foreløpig ikke kommentert mistillitsforslaget mot regjeringskollega og justis- og beredskapminister Sylvi Listhaug (Frp).

Under Venstres landsstyremøte på Økern i Oslo lørdag ettermiddag vedgikk hun at teller dagene som statsråd fordi hun er usikker på hvor lenge hun blir sittende som kulturminister.

– Det har jo vært en litt urolig tid i norsk politikk de siste dagene, sa hun.

Når VG møter Venstre-lederen etter landsmøtetalen, vil hun ikke svare på om hun frykter for en regjeringskrise.

– Jeg har stor tillit til Solberg. Hun er en fantastisk sjef, og jeg håper hun finner noen gode løsninger. Utover det vet ikke jeg hva dette ender med, sier Grande.

Venter på Solberg-svar

I løpet av torsdag og fredag denne uken stilte Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug, som ble fremmet av Rødt.

Forslaget kom etter rabalderet om justisministerens Facebook-innlegg om terror og Arbeiderpartiet.

– Hva frykter du dette ender med?

– Jeg har ingen ulike kategorier på ulike løsninger her. Dette får Solberg svare for i Stortinget, og det er der hun skal svare, sier Grande.

– Er du overrasket over vendingen denne saken har tatt i løpet av uken?

– Nå har både Terje, Abid og jeg sagt fra i hver vår runde om hva vi syntes. Jeg merket meg at dette er uttalelser på et felt som ikke er hennes konstitusjonelle ansvar, og jeg merker meg at det er klart i Venstre hva vi mener. Resten må tas av statsministeren i Stortinget sier hun med henvisning til parlamentarisk leder Terje Breivik og parlamentarisk nestleder Abid Raja.

Hun viser til at det er utdanningsminister Jan Tore Sanner (H) som er konstitusjonelt ansvarlig for lovvedtaket som la grunnlaget for hele bråket.

Grande og Raja gikk til frontalangrep på Listhaug for en snau uke siden .

– Det Listhaug sier er at Ap støtter terroristenes rettssikkerhet fremfor nasjonens sikkerhet. Når Venstre er enige med Ap i saken, blir jeg provosert på vegne av Venstre, sa Raja blant annet til VG.

Kritiserte Listhaug, men stemte mot kritikk-vedtak

Det har av enkelte blitt trukket frem at det er et paradoks at Venstre ikke stemte for stortingsvedtaket som fremmet krass kritikk mot Listhaug.

SV-leder Audun Lysbakken uttalte før torsdagens avstemning at han var spent på hva Venstre ville gjøre.

– Vi stemte ikke for det fordi vi sitter i regjering, svarer Grande kontant på spørsmål om hvorfor de ikke gjorde det, og legger til:

– Det ville vært betraktelig underligere dersom et parti som sitter i regjering, ville stemt for et «daddelvedtak» mot egen regjering, sier Grande.

Hun ønsker ikke å svare på spørsmål om hva hun tenker om Listhaugs beklagelse i Stortinget tidligere denne uken.

Får mistillitsforslaget mot Listhaug flertall, kan statsminister Erna Solberg fortsette som regjeringsleder uten Listhaug, eller stille et kabinettsspørsmål. Det betyr at hun sier at hele regjeringen går av om ikke Stortinget gir Listhaug fortsatt tillit.