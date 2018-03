Flere pågripelser under Vikersund-arrangementet

Publisert: 18.03.18 03:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-18T02:22:09Z

Vold og spytting mot ambulansepersonell er noen av hendelsene politiet har måttet håndtere i forbindelse med hoppturneringen Raw Air i Vikersund lørdag.

Flere av hendelsene knytter seg til fyllebråk, opplyser operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Jarle Hopperstad til VG.

Blant annet ble to menn i slutten av tenårene pågrepet og satt i arrest etter en voldsepisode under arrangementets avslutning natt til søndag.

– Det er to personer som er blitt slått i ansiktet. Vi vet ikke hele skadeomfanget, men det er snakk om nesebrudd. Hva som er motivet for handlingene, er litt uvisst foreløpig, sier Hopperstad.

Lørdag kveld ble en mann i 30-årene satt i drukkenskapsarrest etter å ha oppført seg utagerende på en av bussene i Vikersundbakken.

– Det blir ingen anmeldelse i denne saken. Mannen er nå blitt hentet av kona, sier Hopperstad.

I tillegg anmeldes en mann i 20-årene for trusler og spytting mot helsepersonell på stedet.

– Han blir anmeldt for å ikke etterkomme pålegg, samt for å ha spyttet mot ambulansepersonell.

Hoppturneringen Raw Air i Vikersund i Modum kommune i Buskerud gikk av stabelen fredag. Klokken 2 natt til søndag var lørdagsarrangementet avsluttet.

– Vi har hatt godt med politi ved arrangementet, i tillegg til at det har vært noen sivile og innleide profesjonelle vakter fra arrangørens side, sier Hopperstad som opplyser at arrangementet for øvrig har gått bra.