AKSJON: Politiet sperret tirsdag av området rundt boligen til den drapssiktede gutten. Foto: TROND SOLBERG

Rettsmøte for lukkede dører: Vil fengsle drapssiktet (17) i to uker

Publisert: 31.07.18 13:33 Oppdatert: 31.07.18 14:11

INNENRIKS 2018-07-31T11:33:55Z

JÆREN TINGRETT (VG) Den 17 år gamle gutten som er siktet for drapet på Sunniva Ødegård (13) blir nå fremstilt for varetektsfengsling for lukkede dører.

Guttens forsvarer Tor Inge Borgersen ønsket ikke å snakke med VG da han ankom Jæren tingrett i forkant av fengslingsmøtet.

Klokken 13.30 kom den drapssiktede 17-åringen inn i rettssalen ikledd grå joggebukse, grå t-skjorte og blå sko av typen crocs. Han satt rolig ved sin forsvarer og ser seg delvis rundt i rommet.

På tilhørerbenken satt blant annet representanter fra barnevernet og familiemedlemmer av gutten.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet har opplyst at 17-åringen ikke erkjenner straffskyld, men at han erkjenner å ha vært på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død.

Politiadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker ber om at gutten varetektsfengsles i to uker med brev- og besøksforbud. Det er maksimal varetektstid når siktede er under 18 år gammel.

Politiet ba innledningsvis om at fengslingsmøtet går for lukkede dører, og fikk medhold av tingrettsdommer Espen Skjerven som henviste til hensynet til etterforskningen, siktedes privatliv og barnekonvensjonens bestemmelser om barns rett til privatliv.

Den drapssiktede er ikke tidligere straffedømt, etnisk norsk gutt bosatt på Varhaug bare noen hundre meter unna stedet der Sunniva ble funnet . Politiet sier at han er kjent for dem fra tidligere, men ikke for voldsbruk.

Ifølge politiadvokat Herdis Traa er det ikke noe som tyder på at siktede og avdøde har vært i samme omgangskrets, annet enn at de har bodd på samme tettsted.

17-åringen var inne hos politiet til et vitneavhør da han ble pågrepet og siktet sent mandag kveld. Natt til tirsdag har han vært hos barnevernet med politivakt.

Det var under en pressekonferanse tirsdag morgen av politiet opplyste at de hadde pågrepet en person for drapet på 13 år gamle Sunniva Ødegård som ble funnet død natt til mandag.