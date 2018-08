Bjørn Arild Langenes er forsvarer for den ene narkosiktede mannen i Tromsø, her er han i det første fengslingsmøtet. Foto: Ronald Johansen, iTromsø

Narkosiktede Tromsø-advokater varetektsfengsles for fire nye uker

Publisert: 04.08.18 09:54 Oppdatert: 04.08.18 10:51

Nord Troms tingrett har besluttet å forlenge varetektsfengslingen til de to advokatene som knyttes til Nord-Norges største narkotikasak gjennom tidene.

I oktober 2017 beslagla politiet i Tromsø 66 kilo amfetamin på et hotell i sentrum.

– Jeg mener det er er uriktig avgjørelse, han har anket den allerede. Vi ber om at lagmannsretten overprøver avgjørelsen, sier Bjørn Arild Langenes.

Han er forsvarer for den ene advokaten, og klienten hans nekter straffskyld.

– Han mener han ikke har hatt befatning med det narkotikapartiet som er beslaglagt, og han har ikke noe rolle til dette, sier Langenes.

Forsvareren for den andre advokaten vil ikke svare på noen spørsmål, heller ikke om han anker avgjørelsen videre.

– Vi har ingen kommentar, sier Fredrik Schøne Browall.

Begge advokatene sitter på brev- og besøksforbud, og har sittet i varetekt siden 21. juni.

Har meldt opphørt som advokat

Nordlys skrev fredag at Brodwalls klient har meldt opphør for sin advokatvirksomhet.

– Begge har sine advokatbevillinger, men den ene har meldt opphør for sin advokatvirksomhet. Det betyr at han ikke er praktiserende advokat, og ikke kan drive som advokat før han får godkjent ny virksomhet, sier direktør Hege Bjølseth i tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Men advokaten som har vært partner og deleier i et advokatkontor i Tromsø, kan i teorien starte opp igjen som advokat slik situasjonen er i dag.

– Hvis han ikke får sin bevilling suspendert eller tilbakekalt kan han starte opp igjen, sier Bjølseth.

VG har vært i kontakt med en annen deleier i firmaet, som sier at de jobber med å følge opp advokatens klienter og hans ønske om opphør.

– Dialogen med han har vi via tilsynsrådet, sier advokaten til VG.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

– Vi vet heller ikke så mye mer, sier han.

Har representert medtiltalt

Hvilke roller og relasjoner de fem som er pågrepet i saken har, har politiet sagt lite om hittil.

Det er fortsatt ikke kjent hva slags type befatning politiet mener de to advokatene skal ha til saken, som dreier seg om et parti med amfetamin på 66 kilo.

Stoffet ble beslaglagt i Tromsø sentrum i oktober ifjor. VG kjenner til at den ene advokaten har representert en av de medtiltalte flere år tilbake.

– De to har ikke hatt noe forhold utover det såvidt meg bekjent, sier hans forsvarer Bjørn Arild Langenes.

Advokaten som nå har meldt opphør er Facebook-venn med den samme personen.

Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe er svært tilbakeholden med kommentarer til saken, utover at de mener de har gode argumenter for videre fengsling.

– Hvor viktig er relasjonene mellom de siktede i saken for politiets argumentasjon?

– Verken norsk politi eller norske domstoler vil sikte noen med bakgrunn i at man kjenner andre personer. La det være klart, sier Rye-Holmboe.

VG kjenner til at den siktede serberen i 40-årene i saken, ikke er tidligere straffedømt i hjemlandet. Han var den første som ble pågrepet i saken samme dag som rekordpartiet ble beslaglagt.

Både Europol, Kripos og politiet i Tyskland og Serbia har bistått norsk politi i saken. I tillegg til Troms politidistrikt, har saken også forgreininger til et annet politidistrikt i Norge.