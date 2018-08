FULL AV KJÆRLIGHET: – Eric var alltid glad og elsket å klemme. Han var full av kjærlighet, sier mor Katarina Söderberg, som har gitt VG tillatelse til å bruke bildet av sønnen. Foto: PRIVAT

Moren til drepte Eric: Hvordan skal vi eksistere uten han?

Publisert: 04.08.18 13:50 Oppdatert: 04.08.18 14:33

INNENRIKS 2018-08-04T11:50:33Z

Reaksjonene etter at svenske Eric Torell (20) ble skutt av politiet, viser at dette aldri skulle ha skjedd, mener mor Katarina Söderberg. Søndag hylles sønnen med motorsykkelkortesje og minnestund.

Det er to dager siden Katarina Söderberg (56) fikk sjokkbeskjed om at hennes 20 år gamle sønn hadde blitt skutt og drept av svensk politi , etter at han natt til torsdag rømte hjemmefra «bevæpnet» med en lekepistol.

– Det går ikke an å beskrive sorgen og savnet. Dette er noe ingen skal behøve å oppleve. Savnet er så dypt at vi ikke vet hvordan vi skal klare å gå videre og eksistere uten Eric, sier Söderberg til VG.

– Full av kjærlighet

Eric hadde Downs syndrom og diagnosen autisme. Söderberg har tidligere uttalt at sønnen hadde sterkt nedsatt funksjonsevne, og at han kunne minne om en treåring.

– Han kunne ikke prate, men var veldig sosial. Han elsket å være sammen med andre mennesker, og de elsket å være sammen med han. Alle ville være med Eric. Han var godt likt i alle miljøer, både på skolen og fritiden, sier hun.

– Eric var alltid glad og elsket å klemme. Han var full av kjærlighet.

Arrangerer motorsykkelkortesje

Moren forteller videre at bading, svømming og motorsykler var blant Erics største interesser.

– Han var også glad i politiet . Han heiet alltid på dem, sier Söderberg, som er i sjokk etter skytingen og over at noe slikt kunne skje.

Svenske Christer og Susanne Axenryd er nære venner av familien. I samråd med Söderberg, har de i et Facebook-innlegg tatt initiativ til en motorsykkelkortesje for å hedre 20-åringen.

– Eric elsket Christer og Susanne. Vi har vært nære venner i over 30 år, og de har fulgt Eric siden dag én og gjennom hele hans liv. Våre familier og barn har vokst opp sammen. Eric var veldig begeistret over Christers motorsykkel. Han så, satt og klemte ofte på den, sier Söderberg.

I innlegget skriver Christer Axenryd at kortesjen ikke er ment som en protest mot politiet, men til ære for Eric. Ifølge politiet skal det være uproblematisk å gjennomføre kortesjen, skriver Aftonbladet .

– Står opp for Eric

Facebook-innlegget har i skrivende stund over 21.000 likerklikk og 31.000 delinger, og det er ventet at svært mange vil delta i motorsykkelkortesjen.

– Det betyr mye at så mange mennesker er med oss i denne vanskelige og tunge tiden. Alle står opp for Eric. Det føles stort og fint. Vi er takknemlig for alle som kommer til å delta, sier Söderberg.

Kortesjen starter klokken 13.00 søndag, og går fra Hemköp i Skarpnäck og til Norrbackagatan i Stockholm, gaten hvor Eric ble skutt.

– Min datter og jeg kjører fremst sammen med presten. Presten kommer til å holde en minnestund når vi kommer frem, sier Söderberg.

– Jo flere som deltar, jo bedre. Eric er borte og kommer ikke tilbake, uansett hvor mange som viser sin støtte. Men at så mange reagerer, er en manifestasjon på at det ikke er greit å skyte en uskyldig medborger, fortsetter hun.

Aftonbladet: Søkte etter «farlig mann»

Politiadvokat Martin Tidén har i en uttalelse sagt at politifolkene på stedet opplevde situasjonen natt til torsdag som truende.

Ifølge Aftonbladets opplysninger søkte politiet etter en truende mann i samme område den natten. Mannen skal ifølge avisen være en kjenning av politiet, og anses å være ekstremt farlig.

Da patruljene kom til stedet, så de en mann med en våpenlignende gjenstand i hånden, skriver Aftonbladet. Han skal ikke ha reagert på politiets ordre, sier en kilde til avisen, som videre skriver at politiet deretter åpnet ild.

– Jeg kommenterer ikke noe i etterforskningen, sier Tidén til Aftonbladet.

VG har lørdag spurt politiadvokaten om den foreløpige obduksjonsrapporten er klar, men han ønsker ikke å kommentere dette.

– Hørte flere skudd

Den tragiske hendelsen fant sted ved 04.00-tiden. Anniqa Lindberg sier til Aftonbladet at hun hørte skyteepisoden fra balkongen sin.

– Jeg hørte først ett skudd. Etter noen sekunder kommer det mange skudd på rad, kanskje seks, sier hun til avisen.

Tidén sa til VG fredag morgen at han ikke ønsker å uttale seg om hvor mange skudd som ble avfyrt mot 20-åringen, eller hvor mange fra Stockholm-politiet som var involvert.

Fredag ettermiddag sperret politiet på nytt av stedet der skuddene falt. Ifølge Lars Byström ved politiet i Stockholm hadde de gjort noen ytterligere funn .

Etterforsker saken

Hittil i år har seks personer blitt drept av politiskudd i Sverige . Det er det høyeste antallet registrert etter at landet begynte å føre statistikk på området.

I Norge har det vært fire politiskytinger siden 2004, med dødelig utfall, ifølge Politidirektoratet.

Den siste hendelsen i Sverige etterforskes nå for fullt. Påtalemyndigheten har tidligere uttalt at det mistenkes tjenestefeil .

Sveriges statsminister Stefan Löfven sier til Aftonbladet at han er opprørt over det som har skjedd.

– Dette er naturligvis ufattelig tragisk. Jeg blir veldig, veldig bedrøvet når jeg leser om Eric. For hans familie må dette selvfølgelig være ufattelig, sier Löfven.