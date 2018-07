Politivitne til VG om siktede i Sunniva-saken: – Han syklet forbi i en voldsom fart

SAMLINGSSTED: Storkiosken Mix Bø’en er et sted der mange ungdommer på Varhaug møtes. Foto: TROND SOLBERG

Publisert: 31.07.18 21:44

JÆREN (VG) Mens familien lette etter Sunniva Ødegård (13), så en Varhaug-gutt den drapssiktede 17-åringen sykle i retning vekk fra funnstedet.

Tenåringen, som er et av politiets viktigste vitner, forteller til VG at han og en gjeng kompiser så den nå drapssiktede gutten komme syklende forbi Mix-kiosken en gang mellom klokken 23.20 og 23.30 søndag kveld.

– Han syklet forbi i en voldsom fart. Han kikket bort og ned i bakken, forteller vitnet.

Han sier at de synes oppførselen var merkelig.

– Vanligvis pleier han å komme innom og slå av en prat. Tar seg kanskje en røyk.

Bare fem til ti minutter senere kom Sunnivas far. Han spurte om de hadde sett henne. Mix-kiosken der tenåringene var samlet ligger bare 500 meter fra funnstedet.

17-åringen nekter straffskyld for drapet.

– Brikkene falt på plass

Varhaug er et tettsted med drøyt 3000 innbyggere. For ungdommene som bor her er storkiosken Mix Bø’en et sentralt samlingssted. Et sted der de henger på kveldene. Et sted mange stopper ved for å slå av en prat.

Men det gjorde ikke 17-åringen denne kvelden. Han hilste ikke engang på guttene som han tidligere har gått på skole sammen med, forteller Varhaug-gutten til VG.

Tenåringen forteller at han ikke stusset videre på hendelsen på søndag.

– Det skjedde så fort, så jeg tenkte ikke så mye over det da. Men da jeg dagen etter fikk høre at en 13 år gammel jente hadde blitt drept i nærheten, så koblet jeg det sammen. Når jeg tenkte meg om falt brikkene på plass, sier han.

Da politiet tirsdag informerte om at 17-åringen er siktet for drapet, var han ikke lenger i tvil.

– Jeg skjønte at det var han, sier gutten.

– Syklet mot funnstedet

Men tenåringen var ikke den eneste som så den drapssiktede på sykkel denne kvelden. En ansatt i Mix-kiosken la også merke til ham etter at hun var ferdig på jobb klokken 22.30.

Ifølge kvinnen kom 17-åringen syklende forbi kiosken, i retning mot stedet der Sunniva Ødegård ble funnet død fire og en halv time senere.

– Han syklet forbi meg da jeg skulle gå til toget som gikk 22.36. Det var mørkt og det var ingen andre der, så jeg la godt merke til at han passerte meg i stor fart, sier 21-åringen til VG.

Hun forteller at hun hadde lagt merke til 17-åringen flere ganger tidligere på kvelden.

– Han hadde på seg en brun hettegenser og en caps eller lue da han var innom butikken tidligere på kvelden. Han var innom flere ganger, siste gang kanskje i åttetiden. Jeg husker han kjøpte Red Bull den ene gangen, sier kvinnen.

21-åringen forteller at hun kjente ham igjen fordi han ofte er innom.

– Slik de fleste ungdommene her er. Det er et populært sted å samles, spesielt på søndager, sier hun.

VG får opplyst at politiet har innhentet overvåkningsbilder fra Mix-kiosken.

Sunnivas siste samtale?

Tidligere på kvelden mener politiet at 17-åringen skal ha brutt seg inn i Trekløveren barnehage som ligger rundt en sving bare 200 meter unna kiosken. Der gikk innbruddsalarmen klokken 21.30. Litt over en time senere, klokken 22.41 varslet vaktselskapet politiet som satte kursen mot Varhaug.

Like etter at innbruddet ble oppdaget skal Sunniva ha snakket på telefon med kjæresten i 22.30-tiden. Det var trolig hennes siste telefonsamtale.

– «Nå er jeg hjemme. Shit!», sa hun ifølge kjærestens mor til Stavanger Aftenblad.

Linjen ble brutt og kjæresten forsøke å ringe opp igjen. Men ingen tok telefonen.

Politiet vil ikke si om de har sikre observasjoner av den drapssiktede gutten i dette tidsrommet.

Faren startet å lete etter Sunniva da hun ikke kom hjem til avtalt tid. Han fikk etter hvert tak i politipatruljen som undersøkte barnehage-innbruddet.

Sunniva ble funnet død på en sti 150 meter fra hjemmet klokken 03.09, natt til mandag.

Fengslet

Tirsdag ettermiddag ble 17-åringen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøkskontroll i Jæren tingrett. Politiet mener fengslingen er nødvendig fordi det foreligger bevisforspillelsesfare.

Den siktede kom selv inn til avhør hos politiet og ble avhørt som siktet.

VG har vært i kontakt med venner av siktede og hans tidligere arbeidsgiver. En venn av 17-åringen forklarer at den siktede var godt likt og hadde mange venner i bygda, men at han hadde havnet på skråplanet de siste par årene. Oppførselen skal ha forverret seg etter ungdomsskolen.

17-åringen jobbet i et halvt år i en lokal bedrift, men sluttet i juli. Arbeidsgiveren forteller til VG at de ikke hadde negative anmerkninger på gutten, og at han sluttet fordi han skulle begynne på skole etter sommeren.

Hå kommune opplyser til VG at kriseteamet tirsdag har jobbet inn mot både familien til den siktede og familien til avdøde Sunniva Ødegård.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med den siktede 17-åringens forsvarer, Tor Inge Borgersen, uten å få svar.