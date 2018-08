SKJÆRGÅRDSIDYLL: Lindøya er en av øyene i Indre Oslofjord hvor det er mulig å eie egen hytte. De siste årene har flere fått øynene opp for de fargesterke trehyttene, og prisene har steget til værs. Her fra fergekaia på østsiden av øya, hvor det tar rundt ti minutter inn til Aker Brygge. Foto: Marthe S. Lien / VG

Liten hytte til enorm pris: Mikrohyttene i Oslofjorden går for millioner

LINDØYA (VG) En gang i tiden var det arbeiderklassen som ferierte på de små hyttene på øyene i Indre Oslofjord, men den tid er forbi. Nylig gikk en hytte på 23 kvadratmeter for 3,8 millioner.

Kun få minutter med båt fra Aker Brygge ligger Oslos «sørlandsperler» badet i sol: Heggholmen, Lindøya, Bleikøya og Nakholmen er blant øyene i Indre Oslofjord hvor det er mulig å eie et eget lite sommerparadis.

Til sammen er det 550 små fargeklatter, i størrelsesspennet 23 til 40 kvadratmeter, som er spredt utover de fire øyene.

Opprinnelig var småhyttene bygget som et feriealternativ for arbeiderklassen. Noe à la kolonihagehus, men med nærhet til sjøen. I dag går hyttene for mange millioner, og er ikke lenger noe «hvermannsen» har råd til.

Generasjonshytte

– Bestefar satt opp den første hytta i 1920. Han kjørte øl på Schous bryggerier, forteller Marit Ellingsen (74), som har vært på Lindøya hver sommer siden hun ble født.

Hytta bestefaren satt opp ble senere revet, og på samme tomt bygget hennes foreldre opp den lille gule stua på 35 kvadrat som hun i dag eier selv. Et lite stykke skjærgårdsidyll, med egen brygge og panoramautsikt inn mot Oslo sentrum.

– Jeg kan svømme hjem til hytta fra badeplassen, forteller Marit.











I år har hun og ektemannen med seg sønn, svigerdatter og to barnebarn ut til hytteparadiset, men gjengen har dratt på Norway Cup, og Marit tilbringer den solfylte dagen alene med hunden.

– Det hender vi er ganske mange her og det er koselig. På det meste har vi vært 20 stykker her. Da lå noen på svaberget og noen i stua. Jeg sier det er greit så lenge jeg får sengen min, ler Marit og legger til:

HYTTENE I INDRE OSLOFJORD Rundt 1920 startet arbeiderklassen å slå opp telt og bygge plankehytter ute på øyene. I utgangspunktet ulovlig, men etter hvert mer og mer permanent.

På 1950-tallet fikk hyttene innlagt strøm, og etter hvert også vann.

I 1981 får de rundt 550 hyttene opprettet festekontrakter.

I 1997 blir det innført bygge- og deleforbud av Plan- og bygningsetaten i Oslo. Man kan maksimalt eie en tomt på 200 kvadratmeter.

I april 2018 ble hyttene regulert til fritidsboliger, noe som betyr at man ikke kan bo der fast.

Mange av områdene rundt og langs sjøen er delt opp i soner, hvorav noen er fredede naturvernområder. (Kilde: Marius Berger, lindoya.org)

– De fleste synes jo det er koselig å komme ut hit, men det er ikke alle som er like fortrolig med å gå på utedo og sånt da.

For selv om mange av hyttene har en forholdsvis enkel standard er de ettertraktede objekter. Mange av hyttene går i arv, og er sommersted for flere generasjoner. Marit tror de økte prisene kan ødelegge for dem som skal arve, og de som skal kjøpe hverandre ut.

– Det er ikke alle gitt å kunne klare det. Personlig synes jeg prisene er helt horrible, sier Marit.

Friskt hyttemarked

– Man kan trygt si at dette ikke lenger er noe for arbeiderklassen, forteller Marius Berger, megler i Eie og med Oslofjorden som hovedområde.

Han forteller at det ikke spiller noen rolle hvilken av øyene hytta ligger på. Er det et «topp fem objekt», det vil si panoramautsikt og første rekke mot sjøen, så går de uansett.

– Jeg har interessenter som er villig til å betale mer enn fem millioner for et slikt objekt. Samme hvor hytta er, sier Berger.

Foreløpig er det på Nakholmen at den dyreste hytta har blitt solgt. Der gikk 37 kvadratmeter for 4,9 millioner rundt påsketider i fjor.

– Markedet er veldig friskt for tiden. Såpass friskt at hyttene ofte blir kuppet før visning, forteller Berger.

Fredag ble en hytte på Bleikøya, som megler beskriver som et «paradis», solgt på denne måten. 23 kvadratmeter boltreplass gikk for den nette sum av 3,8 millioner – noe som tilsvarer en kvadratmeterpris på 165.000 kroner.

Normalt er dette sjiktet mellom 130.000 til 160.000, forteller megleren.

Selv oppdaget han hytteparadiset i 2003. På den tiden ble hyttene som regel solgt for en sum mellom 800.000 og 900.000.

– Jeg synes det var en uoppdaget perle. Nå ser vi at det bare går oppover og oppover.











Barndomsparadis

Drømmen om nærhet til sjøen trekker mange ut til øyene på visning, og megleren forteller om stappfulle småhytter – selv i dårlig vær.

– Majoriteten av kjøperne er barnefamilier. Gjerne bosatt i leiligheter i sentrum av Oslo i områder som Grünerløkka, Gamlebyen og Frogner, og som ønsker seg en grønn flekk.

– Det er pengesterke folk som kjøper, og det må tas med i beregningen at hytta ikke kan pantsettes. Det betyr at du må ha egenkapital eller belåne annen eiendom. Koster hytta fire millioner, så må du ha fire millioner, forteller Berger.

Tina Lønnan er en av dem som selv har trådd sine barnsben på øya og nå har med seg sine egne barn, Tilil (13) og Theo Lønnan Bjarkholm (8), ut til sommerparadiset. Hun eier en hytte sammen med søsteren sin, i tillegg til at hun ofte besøker moren Liv Lønnan og hennes hytte på motsatt side av øya.

– Lindøya er et trygt sted. Særlig når man har barn. Det er et lite miljø der alle kjenner alle, og det er alltid noen som passer på, forteller Tina.

Barna har stort sett kun regelen om ikke å gå på brygga eller ut i vannet alene å forholde seg til, forteller Tina.

– Det er jo ingen biltrafikk her ute, så man kan slappe av og la ungene få litt frihet fra de er ganske små. Det setter vel alle barn pris på.









Til vanlig bor Tina med mann og barn i Oslo-gryta, og hun beskriver nærheten til hytta som «genial».

– Du slipper å sitte flere timer i bilkø for å komme til hytta. I tillegg bruker vi den hele året, og er her ute på vinteren også.

Øya har uten tvil vært en viktig del av livene til de tre generasjonene med Lønnan, og også lengre tilbake enn deres tid.

– Jeg tror seks personer på både mors- og farssiden har møtt hverandre her ute, ler Liv, som selv møtte sin nå avdøde ektemann på øya.

Også Tina møtte mannen sin her, da han var på besøk på hytta til en venn.

Tina og Liv tror de høye prisene kan være med på å ødelegge for at ting kan gå i arv, og at det også hindrer dem med tilhørighet til stedet å komme inn på markedet.

– Prisene har forandret seg helt sykt. Men det er jo denne nærheten til byen da. Altså vi er i sone én i Oslo og likevel er det traktorer og ikke lov til å sykle, smiler Liv.

Få objekter til salgs

Eiendomsmegler Berger forteller at det varierer hvor mange av de små hyttene som ligger til slags på øyene, men at det aldri er snakk om særlig mange. Dette er også med på å skru prisene opp.

I skrivende stund er det kun ett objekt som ligger ute: En «hyggelig hytte med fjordutsikt» på Nakholmen kan bli din om du har i underkant av fire millioner - minst.

– Det har vært veldig bra interesse, og det er flere som har lusket rundt der ute allerede, forteller Eie-megler Morten Melsom, som er megler for objektet.

Om du skulle ha noen flere millioner å rutte med, er det imidlertid mulighet til å kjøpe en nesten fire mål tomt og en «sjarmerende tømmervilla» på 129 kvadratmeter, brukt av Kong Oscar II på utflukter til Lindøya. Prislappen er på 14 millioner kroner.