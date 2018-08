ETTERFORSKNING: Politihuset på Grønland i Oslo. Foto: Frode Hansen

Idrettsleder siktet for overgrep - politiet mener han lokket barn med kjæledyr

En mannlig idrettsleder er siktet for overgrep mot barn under 16 år og for å ha oppbevart store mengder overgrepsmateriale.

Publisert: 29.08.18 22:19 Oppdatert: 29.08.18 23:06

Han er siktet for to tilfeller av seksuell handling med barn under 16 år.

– Modus i disse to tilfellene har vært at mannen har hatt med et kjæledyr som han spør om barna vil komme å se på, sier politiadvokat Hilde S. Kolnes i Oslo politidistrikt til VG.

Saken startet med at mannen ble observert sammen med sitt kjæledyr og et barn en søndag på østkanten i Oslo.

– Det var vitner som varslet politiet. Disse vitnene observerte deler av en hendelse med et barn involvert. Politiet rykket ut og pågrep siktede på stedet. Han vedgår å ha vært på stedet, men han erkjenner ikke straffskyld, sier Kolnes.

Politiet ble senere kontaktet av en familie som bodde i samme område der det første tilfellet hadde funnet sted.

– Etter at han ble pågrepet for det første tilfellet, ble det under etterforskningen avdekket et nytt tilfelle av samme sort og med samme modus.

Siktede nekter enhver tilknytning til overgrep nummer to.

Jobbet med barneidrett

Mannen, som har hatt en ledende rollen innenfor barneidrett, har sittet varetektsfengslet siden 5. juni.

– Fra siktelsen som involverer to barn er det ingenting som kan knyttes opp mot hans jobb eller organiserte fritidsaktivitet å gjøre. Men vi etterforsker fremdeles om han kan knyttes til andre saker tilbake i tid.

Han ble tirsdag varetektsfengslet i nye fire uker. Oslo tingrett mener det er stor sannsynlighetsovervekt for at mannen vil begå nye tilsvarende straffbare forhold som han er siktet for, dersom han nå løslates.

Begge barna er under 14 år gamle

Politiet har ransaket siktedes hjem og hytte og etterforsker saken bredt. Han er i tillegg til overgrepene siktet for oppbevaring av bilder som fremstiller seksuelle overgrep av barn.

– Det er store mengder med databeslag som må gjennomgås og omfanget gjør at dette kan ta tid, sier Kolnes.

Etterforsker tilbake i tid

– Det jobbes fremdeles med å kartlegge siktedes reisemønster tilbake i tid og hvilke verv siktede har hatt, sier Kolnes.

I fengslingskjennelsen viser retten til politiets rapport om «tidligere aktuelle hendelser registrert i politiets systemer, til siktedes forklaring om preferanser og handlinger (...) samt siktedes aktuelle livssituasjon.»

– Siktede er bøtelagt for blotting for ca. 20 år siden. Han er også registret med, men ikke straffet for, å ha forsøkt å lokke med seg barn inn i teltet sitt på Langøyene i Oslofjorden. Dette skal ha skjedd flere ganger og ligger tilbake i tid. Han er også registrert med flere tilfeller av blotting på danskebåten. Den gang skal han visstnok ha forsøkt å få flere barn til å ta på ham, sier Kolnes.

Nekter straffskyld

Mannens forsvarer, Marius Dietrichson, sier at hans klient nekter straffskyld.

– Jeg har en klient som ikke ønsker mer offentlighet om saken og jeg har derfor ingen ytterligere kommentarer, sier Dietrichson.