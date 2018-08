Styreleder i Telenor, Gunn Wærstad (t.h.), har gitt orientering til Næringsdepartementet om uroen rundt selskapet. Her er hun sammen med Telenor-sjef Sigve Brekke. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Har orientert Næringsdepartementet om uroen i Telenor

INNENRIKS 2018-08-30T20:10:30Z

Styreleder i Telenor, Gunn Wærstad, har gitt en orientering til Næringsdepartementet om uroen i selskapet.

Publisert: 30.08.18 22:10 Oppdatert: 30.08.18 22:34

Det bekrefter departementet overfor TV 2 torsdag.

– I lys av oppmerksomheten saken har fått i mediene, tok Telenors styreleder kontakt for å spørre om departementet ønsket en kort orientering på administrativt nivå, sier kommunikasjonsrådgiver Lisa Nordøen i Næringsdepartementet, som tilføyer at departementet takket ja til orienteringen.

Næringsdepartementer ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG.

Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Atle Lessum, skriver i en sms til VG: «I lys av mediesituasjonen ønsket styreleder å gi en orientering om fakta i saken».

Fakta om Telenor-bråket I mars 2015 ga næringsminister Monica Mæland (H) styret i Telenor en sterk og utvetydig beskjed om å lete etter en kvinne som erstatter for konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Administrerende direktør i Telenor Berit Svendsen ble ansett som en av de heteste kandidatene til jobben. Men en snau uke etter at næringsministeren ba selskapet lete etter en kvinne, fikk Berit Svendsen beskjed om at hun var ute av jobbracet.

12. mai samme år kom beskjeden om at Telenor-styret valgte Sigve Brekke.

Etter den såkalte Vimpelcom-saken fikk styreleder Svein Aaser i oktober 2015 sparken som styreleder av Monica Mæland, og han trakk seg fra stillingen med umiddelbar virkning. I desember 2015 ble Gunn Wærsted utnevnt til ny styreleder.

I november 2015 ble det mye blest etter at Sigve Brekke ble beskyldt for CV-juks i avisen Kapital. Konsernsjefen måtte beklage at han i CV-en blant annet hadde stått oppført med en bachelorgrad fra Høyskolen i Telemark som han ikke hadde fullført.

I desember 2016 skrev DN at Wærsted i en samtale hadde bedt konsernsjef Sigve Brekke om å gå av fordi hun ikke hadde tillit til ham. Wærsted skal også ha informert næringsminister Monica Mæland om at hun ønsket å fjerne Brekke fra sjefsstolen.

Da Brekke ga uttrykk for at han ikke ønsket å gå av, skal Wærsted ha brakt saken inn for et samlet styre. Styret innledet deretter en prosess knyttet til konsernsjefens stilling, der de kom frem at Brekkes tidligere stilling som leder i Telenor Asia kunne knyttes til en rekke uregelmessigheter. Styret hentet inn ekstern juridisk hjelp, og granskerne endte med å frikjenne Brekke.

Ifølge kilder VG har snakket med skal Telenor-sjef Sigve Brekke i vår og sommer ha forsøkt å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia, og tilbudt henne alternative jobber.

Bakgrunn: Slik prøver Sigve Brekke å presse Berit Svendsen ut av Telenor Norge

Kildene beskriver en maktkamp mellom Brekke og Svendsen, der han forsøker å få henne ut av jobben i Telenor Norge.

I stedet skal Brekke ha ønsket å sende Svendsen til Asia for holde på med langt mindre prosjekter, som startup-selskaper. Et av tilbudene gjaldt å lede det Telenor-eide selskapet dtac i Thailand, ifølge VGs kilder. Det vil innebære at hun ikke lenger ville være en del av konsernledelsen.

Vanskelig å stige i gradene

Dagens Næringsliv omtalte onsdag Telenors utbredte bruk av tidsbegrensede topplederkontrakter. Blant Norges største konserner er Telenor alene om slike kontrakter, ifølge avisen.

Ifølge VGs kilder er det vanskelig å stige i gradene i Telenor uten å ha Asia-erfaring. Tirsdag kveld fortalte VG at Berit Svendsen har fått flere tilbud fra konsernsjef Sigve Brekke om prosjektstillinger i Asia, men at hun har takket nei og forklart det med familiehensyn. Svendsen har to barn i tenårene.

VGs kilder sier Brekke helt siden tilbudet i 2015 har ønsket å få Svendsen vekk fra Telenor Norge-jobben.

Sigve Brekke skrev i en e-post til VG: «Det stemmer ikke. Telenor er et internasjonalt selskap med 75 % av omsetningen og 90 % av kundene utenfor Norge. Å ta spisskompetanse og erfaring fra avanserte markeder i Norden ut i verden, har vært grunnlaget for Telenors suksess de siste 20 årene».

Han fortsetter: «Dette med rullering av roller var vanlig også før jeg ble konsernsjef, og dialog på ledernivåene inneholder naturlig å se på muligheter for å bredde erfaringen for den enkelte, blant annet med utenlandsoppdrag. Jeg har som nevnt i VG tidligere rutinemessig og jevnlig dialog med alle mine ledere om nye muligheter, ønsker, roller og stillinger, både hjemme og i utlandet, for å bygge slik bred kompetanse. Berit gjør en svært god jobb i Norge, og det er naturlig å diskutere hvordan også resten av selskapet kan få glede av hennes erfaring og kompetanse.»

Svendsen har ledet selskapets virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark.