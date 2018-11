TRAGISK ENDE: Her langs grå svaberg i Øygarden nord for Bergen endte ferd for KNM «Helge Ingstad» på vei hjem fra NATO-øvelsen Trident Juncture. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

Etter milliardhavariet: – Marinen gjør ingen endringer

En foreløpig gjennomgang av sikkerhet og prosedyrer etter havariet med KNM «Helge Ingstad» har konkludert med at marinen ikke gjør noen endringer.

Publisert: 21.11.18 17:27

Dette bekrefter sjef for marinen, flaggkommandør Rune Andersen overfor VG.

VG har spurt marinesjefen om hvordan marinen skal forholde seg til etterforskninger og granskinger som først konkluderer om et års tid.

– Ikke uvirksomme

– Må da marinen legge til grunn at det for eksempel ikke er uoppdagede feil på navigasjonsutstyret, og at eksisterende rutiner er ok – først da kan marinen seile?

Til dette svarer flaggkommandøren:

– Når det gjelder sikkerheten om bord er det ikke slik at vi venter

uvirksomme på resultatet av undersøkelsene. Allerede nå, før

undersøkelsene er ferdig, og før vi kjenner det hele og fulle

hendelsesforløpet, har vi vurdert om det er noe vi kan gjøre med

umiddelbar effekt for å øke sikkerheten.

Ikke grunnlag

Han forteller at det er gjennomført en foreløpig gjennomgang av skipenes navigasjonsprosedyrer og bemanningen på bro, sett på resultatet av tidligere sikkerhetsmønstringer og vurdert om det er kommet frem tekniske forhold som tilsier strakstiltak.

– Resultatet av dette er at vi ikke finner grunnlag for enkle, kortsiktige endringer som kan knyttes til hendelsen. Havarikommisjonen har også opplyst at de vil informere oss dersom de finner forhold som krever strakstiltak. Så langt har vi ikke mottatt slik informasjon, sier Andersen.

Han vurderer at mye vil være klart underveis, selv om det kan drøye ett år før den første rapporten leveres:

– Selv om Havarikommisjonen har ett års tidsfrist før de har trukket alle konklusjoner og den endelige rapporten er levert, og alle konklusjoner er trukket fra deres side, forventer jeg at mye vil være klart før den tid, sier marinesjefen.

Avviser ikke endringer

Han ser likevel ikke bort fra at det vil skje endringer i prosedyrer eller sikkerhetstiltaket når de endelige rapportene og etterforskningsarbeidene er klare:

– Marinen er en lærende organisasjon som prioriterer sikkerheten høyt. En så alvorlig hendelse fordrer derfor en grundig og bred gjennomgang av

årsaker, og hva vi kan lære av det. Eventuelle tiltak og endringer må baseres på det systematiske arbeidet til Havarikommisjonen, Politiet, og Sjøforsvarets egen undersøkelse nedsatt av sjef Sjøforsvaret. Uten å ta stilling til hva som skjedde i Hjeltefjorden den natten, forventer jeg at en så bred gjennomgang vil avdekke forhold som vil gjøre oss bedre og sikrere, sier flaggkommandør Rune Andersen.