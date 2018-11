Sønnens SMS til Janne etter å ha hørt smell: «Mamma?!»

HAMAR (VG) En halvtime etter at Janne Jemtland og den drapstiltalte ektemannen kom hjem fra fest, hørte deres eldste sønn et smell.

– Etter det har ingen hørt eller sett Janne Jemtland i live, sier statsadvokat Iris Storås.

Svein Jemtland (47) svarte et tydelig «nei» på aktors spørsmål om han erkjente straffskyld for å ha drept sin kone Janne Jemtland (36) natt til 29. desember i fjor.

Han ankom retten iført olabukse, blå dressjakke, med langt skjegg og med en ring på ringfingeren på venstre hånd.

– Det er ikke tvilsomt at hendelsen skjedde hjemme på deres bopel, og at Janne ble påført et dødelig skudd med pistol ca klokken 02.15 og at det kun var tiltalte som var tilstede under den aktuelle hendelsen, sier aktor Storås.

– Skutt etter en halvtime

Det var 28. desember i fjor at Janne og ektemannen var på julefest på Veldrom i Brumunddal. Før de kom dit, var de hos noen venner og ankom festen rundt klokken sju om kvelden. Flere av vennene og festdeltakerne er innkalt som vitner i saken.

De ringte etter en drosje ved 01.15-tiden, og ble hentet et kvarter senere. De var hjemme i deres felles bolig rundt klokken 01.45 denne natten. Ifølge Storås tok det kun en halvtime fra Janne og Svein Jemtland kom hjem til hun ble skutt i pannen med en semi-automatisk Makarov-pistol.

– Yngstesønnen overnatter borte, men eldstesønnen er alene hjemme, sier aktor, og legger til at han skal ha ligget våken på rommet sitt i boligens andre etasje.

– Han er obs på at de kommer hjem, tilføyer hun.

Sønnen i SMS: «Mamma?!»

Tobarnsmoren gjorde seg klar til å legge seg etter at ekteparet kom hjem.

– Hva som skjer etter dette kommer vi nærmere tilbake til under forklaringen til tiltalte og bevisførselen, men det er uomtvistet at sønnen hører et smell ca 02.15, sier statsadvokat Iris Storås.

Den tiltalte ektemannen kikker ned i bordet foran seg og bort fra publikum mens statsadvokaten går gjennom detaljer fra drapsnatten. Han sitter mellom sine to forsvarere Ida Andenæs og Christian Flemmen Johnsen.

– Sønnen sender da en melding til sin mor: «Mamma?!». Etter det har ingen hørt eller sett Janne Jemtland i live, fortsetter Storås.

Ifølge Storås blir Janne Jemtland påført et dødelig skudd på trappen utenfor inngangen, som fører til at hun mister bevisstheten umiddelbart.

– Hvordan de havner der og hva som faktisk skjer i huset og på trappen skal vi komme nærmere tilbake til, sier Storås.

Den eldste sønnen ble avhørt 2. januar, få dager etter at Janne Jemtland ble meldt savnet av ektemannen . Han er avhørt totalt tre ganger.

– Han har forklart hva han har hørt, sett og opplevd da og dagene etter forsvinningen. Samtlige avhør er på lyd og bilde, og vil bli spilt av her i retten.

Nekter straffskyld for drap

Rettssaken mot den 47 år gamle mannen starter i Hedmarken tingrett mandag, og vil gå over tre uker.

Der må han svare for drap på sin egen kone, Janne Jemtland. Ifølge tiltalen skal han natt til fredag 29. desember i fjor, rundt klokken 02, ha skutt sin kone i pannen med en semi-automatisk Makarov-pistol.

Jemtland vil etter planen starte sin forklaring etter lunsj første rettsdag.