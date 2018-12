NYE LOKALER: Det norske kartselskapet har i høst byttet lokaler fra Ulven til langt mer anonyme på Ryen i Oslo. Det eneste som viser at bedriften holder til her, er markeringen av parkeringsplasser. Foto: Tore Kristiansen

Norske kommuner rømmer fra Kartselskapet

Det norske kartselskapet fakturerte i en årrekke norske kommuner for millioner. En kartlegging av samtlige norske kommuner nå viser at de kun fakturerer tusenlapper.

Publisert: 15.12.18 09:51

Gjennom tall fra Leverandørbasen til Kommunal Rapport kunne VG i april fortelle at Det norske kartselskapet AS fra 2012 til 2016 hadde fakturert norske kommuner og fylkeskommuner for 7,5 millioner.

VG avslørte på samme tid gjennom lydopptak hvordan kartselskapet har trent opp tidligere rusavhengige til å manipulere kunder gjennom telefonsalg.

Kommuner over hele landet fortalte om hvordan de følte seg lurt av både kartselskapets salgsmetoder, fakturingspraksis og selve produktet.

Video under: Slik ble kundene lurt (fem minutter):

422 kommuner har svart

15. oktober begjærte VG innsyn hos Norges 422 kommuner i fakturaer de har mottatt fra Det norske kartselskapet siden 1. mai i år. Alle har svart.

416 kommuner svarer at de ikke har kjøpt noe fra kartselskapet siden 1. mai, men et fåtall av disse har blitt fakturert og siden fått pengene tilbake fra kartselskapet gjennom en kreditnota.

De resterende seks kommunene har brukt 46.835 kroner på kartselskapets tjenester i denne tidsperioden, viser fakturaer VG har fått innsyn i.

Virksomhetene i disse seks kommunene som har kjøpt gjelder blant annet sykehjem, barnehage og et ungdomshus.

Liste over kommuner som har kjøpt:

Nes kommune, 17.320 kroner

Fet kommune, 8.660 kroner

Hitra kommune, 8.660 kroner

Gjøvik kommune, 8.570 kroner

Vaksdal kommune, 3.625 kroner

«Ville sjekke adresse»

Svein Magne Bråten Juvhaugen er beredskaps- og kvalitetsleder i Nes kommune, som i den aktuelle perioden har utbetalt mest til kartselskapet.

Han bekrefter at selskapet benytter seg av de samme metoder som VG omtalte i våres.

– Kartselskapet opplyste at «at de bare ville sjekke at adressen stemmer med de opplysninger de hadde på helse og omsorg var riktig». Den som ble kontaktet var nok ikke klar over kartselskapet sin måte å drive forretning på, og bekreftet opplysningene. Så vidt jeg er kjent med er det ikke inngått noen avtale med kartselskapet, sier Juvhaugen.

– Hva slags nytte har dere hatt av tjenesten?

– Vi har ikke hatt noen nytte av tjenesten, svarer Juvhaugen, som forteller at de var kjent med VGs omtale.

– Men dette var åpenbart ikke formidlet tydelig nok i organisasjonen. Vi har nå formidlet dette ut i organisasjonen, sier han.

Ifølge Juvhaugen er avtalen i dag uansett terminert.

Fikk tilbakebetalt

Enkelte kommuner opplever også at det tar lang tid å få tilbakebetalt, selv om de har fått kartselskapets erkjennelse på at tilbakebetaling skal gjøres gjennom en såkalt kreditnota.

Mykland barnehage i Froland kommune ble fakturert 3660 kroner, som de betalte, men fikk deretter en kreditnota 30. august. Siden den gang purret kommunen flere ganger på å få pengene tilbake, uten å lykkes.

Mandag denne uken stilte VG spørsmål til kartselskapet om dette. Onsdag meldte Froland kommune ifra til VG om at de hadde fått tilbake pengene sine.

Kobling til terapeut

Kartselskapet og Laila Mjeldheim har i flere sammenhenger hevdet at de tar et sosialt ansvar gjennom å ansette personer med bakgrunn fra rus og andre utfordringer.

I flere år var disse ansatte pålagt å gå gruppeterapi hos terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet. Om de ikke møtte opp, kunne de få trekk i lønn. Dette er en praksis som nå er avsluttet , ifølge kartselskapet.

«Terapeuten» (video, 13 min.):

En rekke tidligere ansatte av Mjeldheim og klienter av Andresen forteller om et press om å kjøpe mer terapi og kurs til titusener av kroner. De forteller også om sterk sosial kontroll, utskjellinger og systematiske svertekampanjer mot eksmedlemmer av terapimiljøet.

Kartselskapet har siden oppstarten i 2007 fakturert norske kommuner for over 140 millioner kroner. Selv har dagens eneeier, Laila Mjeldheim, siden 2011 hatt en samlet ligningsført inntekt på over 15 millioner kroner.

Mjeldheim og Andresen har tidligere avvist alle anklager.

Det norske kartselskapet har ikke besvart VGs henvendelser i denne saken.

