Maria ba om prisen for å felle et tre, stormen gjorde jobben

BODØ (BODØ NU) Maria Vinkenes og familien hadde søkt hjelp for å få fjernet et 60 år gammelt tre fra hagen. To dager senere gjorde stormen jobben.

Like før helgen herjet uværet. Blant annet har trafikken både i lufta og til havs stått stille, og flere gater har blitt stengt fordi løse gjenstander har flydd gjennom lufta.

Politiet i Nordland oppfordret innbyggerne til å feste løse gjenstander før stormen kom for fullt. Maria Vinkenes og familien var noen av dem som virkelig fikk se stormens herjinger. De mistet nemlig en stor syrin som sto utenfor huset.

– Det hele var egentlig ganske uproblematisk. Vi skulle feste noe ute, og plutselig så vi at treet lå utover hele hagen, sier Vinkenes.

Selv om det hele skjedde uten dramatikk, kunne situasjonen fort kunne blitt seende annerledes ut.

– Hadde treet gått andre veien, så kunne det tatt bilen til naboen – så vi hadde litt flaks der. Det er gravd ut foran treet, så det som har gitt motstand har vært borte. Vi ble egentlig bare glad for å bli kvitt det, og nå har jeg store planer for både rosehekk og andre planter, sier Vinkenes.

Hun hadde allerede planer om å fjerne det 60 år gamle treet, og for kun noen dager siden søkte hun etter noen som kunne fjerne det.

– Da treet gikk, tenkte jeg bare «yes», for jeg skulle jo fjerne det uansett. Vi visste at det sto usikkert til, og nå får vi kanskje 30–40 kvadratmeter ekstra med plen som vi kan bruke.

Nå blir treet hentet, og Vinkenes er glad for at det skjer nå i stedet for til våren.