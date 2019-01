SAVNET: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog, onsdag 31. oktober i fjor. Ingen har mottatt livstegn fra 68-åringen siden. Foto: INTERPOL

Slik etterlyses Anne-Elisabeth Hagen (68) i utlandet

Anne-Elisabeth Hagen (68) fra Lørenskog har vært savnet i snart 11 uker. Nå etterlyses 68-åringen med fullt navn og bilde hos Interpol.

Publisert: 14.01.19 11:53

Den åpne etterlysningen har blitt publisert på Interpols hjemmeside etter at norsk politi gikk ut med forsvinningssaken onsdag sist uke .

Der beskrives 68-åringen som 1.67 meter høy, brunt hår og med grønne øyne. I tillegg informerer Interpol om den savnede kvinnens foreldre og fødestedet Gjøvik – samt dato og sted for når hun forsvant.

Politiet ønsket før helgen ikke å kommentere hvilke klær Anne-Elisabeth Hagen hadde på seg onsdag 31. oktober - dagen hun forsvant. Siden har det ikke vært et eneste livstegn fra henne.

Interpol: Ingen kommentar

Interpol ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, siden det er norsk politi som har eierskapet til etterforskningen.

– Interpol kommenterer derfor ikke spesifikk saker eller individer, bortsett fra spesielle omstendigheter og med tillatelse fra medlemslandet, skriver Interpol i en e-post til VG.

Dokumentar: Den hemmelige politioperasjonen – Ti uker ingen skulle vite om

Politiet hadde mandag morgen mottatt 620 tips siden forsvinningssaken ble offentlig kjent. Noen av tipsene har kommet fra utlandet og gjelder blant annet skjulesteder.

– Vi ønsker ikke å kommentere hvilket eller hvilke land det er snakk om, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Anne-Elisabeth Hagen ble meldt savnet av ektemannen og milliardæren, Tom Hagen etter at han hadde søkt etter kona og forsøkt å ringe henne, men uten å få kontakt.

Drapstrusler og løsepengekrav

I parets hjem på Fjellhamar fant ektemannen et brev som de antatte kidnapperne har lagt igjen. I brevet kommer det frem et løsepengekrav på ni millioner euro i form av kryptovalutaen Monero .

I tillegg ble det rettet grove trusler om Anne-Elisabeths liv, dersom politiet ble involvert eller media omtalte saken.

Ti uker etter at 68-åringen forsvant, valgte politiet å offentliggjøre saken – etter å ha etterforsket på spreng i skjul , men uten å finne Anne-Elisabeth eller avsløre potensielle kidnappere eller skjulested.

Politiet har etterlyst to menn som ble fanget opp av overvåkningskameraer utenfor Tom Hagens kontor samme morgen som kona forsvant. Disse to har fremdeles ikke meldt seg.