Kommune ber barn slette «mobbeapp»: – Enkelte har blitt grovt uthengt

Skoler i Halden kommune har sett tilfeller av grov hets, og seksualisert og vulgært språk, i appen som benyttes av barn helt ned i barneskolealder.

Halden kommune går hardt ut mot den anonyme chatte-appen Tellonym.

– Vi ønsker at foreldrene skal følge med og vite om dette, og ser gjerne at barna ikke har tilgang til denne appen. Det er selvfølgelig de enkelte hjemmene som må ta vurderingen, men vi har sett uheldig bruk og ønsker på bakgrunn av dette at appen slettes, sier Kent-Arne Andreassen, kommunalsjef for undervisning og oppvekst i Halden til VG.

Han uttrykte først sin bekymring rundt appen overfor lokalavisen Halden Arbeiderblad.

«Det mest ærlige stedet på internett»

Tellonym, som markedsfører seg som «Det mest ærlige stedet på internett», frister blant annet med at du kan «se hva vennene dine tenker om deg» og besvare spørsmål anonymt.

Hva er Tellonym? Et sosialt nettverket basert på anonym kommunikasjon.

Appen har 13-årsgrense i vilkårene. Barn under 16 år som vil opprette konto, må oppgi e-postadressen til en foresatt som kan gi samtykke.

Tellonym er merket med aldersgrense 17+ i AppStore og med «ParentalGuidance» i GooglePlay.

Tellonym har ifølge egne hjemmesider over ti millioner registrerte brukere fra over 100 forskjellige land. Ifølge appens nettside sendes det over én million meldinger daglig.

Flere kommuner har allerede advart mot Tellonym, og i forrige uke valgte Halden kommune å gjøre det samme gjennom et brev der de oppfordrer skoleelevene til å slette appen.

– Dette er ikke et problem ved én enkelt skole. Dette skjer ved alle barne- og ungdomsskoler i Halden, og det skjer ved andre skoler landet rundt, sier kommunalsjef Andreassen i skrivet, som er publisert på kommunens hjemmeside .

– Vi har sett at enkelte elever har blitt grovt uthengt, og det blir også benyttet både seksualisert og grovt språk. Vi ønsker derfor å gå tidlig ut med informasjon, slik at både barna og foreldrene er klar over dette fenomenet, sier Andreassen til VG.

Han forteller at chatloggene blir delt via Snapchat. Skolene har også registrert at enkelte av barna opererer med flere sett med Snapchat-kontoer.

– Det har vi også sagt fra om slik at foreldrene skal være klar over det, sier Andreassen.

Han ønsker at foreldre nå tar ansvar og snakker med barna om appen.

– Vi kjenner ikke til at det er utstrakt bruk som inneholder mobbing, men vet om noen tilfeller, og noen få tilfeller er for mange. Vi ønsker en preventiv effekt, slik at dette ikke blomstrer opp, forteller Andreassen.

Han presiserer at skolene ikke kjenner til at appen har vært brukt i skoletiden, men at tilfellene de kjenner til har funnet sted privat.

Oppfordrer til boikott

Organisasjonen Barnevakten, som jobber for trygghet på nett for barn og unge, har også reagert på den anonyme appen .

– Dette er jo en app som går ut på at man skal være anonym, og med en gang det er det som er tematikken i en app, så blir det brukt til utprøving, krenkelser og mobbing fordi man føler seg helt skjult. Det har vi sett med lignende apper tidligere, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig leder i Barnevakten til VG.

Barnevakten har kjent til appen siden august i fjor, da de ble kontaktet av både frustrerte lærere og foreldre.

Hun peker på at appen, til forskjell fra Jodel som har fått fotfeste som en mer humorbasert anonym app, inneholder mye hets og mobbing.

– Det skjer såpass mange dumme ting i den appen, at vi ber folk om å helst holde seg unna, sier hun.

– Noen barn stresser med å ville være der, fordi de vil passe på hva som kanskje blir sagt om dem, men vi oppfordrer til å boikotte.

Datteren ble hengt ut

Linn-Christin Ellingstad fra Nesodden ble oppmerksom på appen da datterens skole sendte ut advarsel om Tellonym i fjor høst. Men hun skjønte ikke helt hva appen gikk ut på, og hennes to døtre hadde selv ikke erfaring med den.

– Men én dag ble jeg kontaktet av foreldrene til et annet barn på skolen, som fortalte at datteren min var blitt hengt ut på Tellonym, sier hun.

Hun mener foreldre må ta ansvar og snakke med barna om appen.

– Det verste er at man ikke kan se hvem som skriver hva. Det er snakk om sjikanering og seksuell trakassering av 8.-klassinger. De diskuterer navngitte barn og deres kropper åpent og gjemmer seg bak anonymitet, sier hun.

Mangler språkfilter

Tellonym har ikke svart på VGs henvendelser i helgen, men har tidligere uttalt til NRK at de tillater anonyme tilbakemeldinger i appen for å skape en kultur basert på indre verdier. Selskapet innrømmet også at de sliter med å følge opp sikkerheten for norske brukere, på grunn av manglende språkfilter, noe de i september uttalte at de jobber med å få på plass.

På egne hjemmesider skriver de at nettmobbing er noe appen ofte blir assosiert med, og at rundt tre prosent av den daglige kommunikasjonen på appen bryter retningslinjene. Av disse er det enklere å oppdage brudd og blokkere korte meldinger, med maksimum 15 tegn, enn lengre meldinger. Av de lengre, blir omtrent halvparten av bruddene fanget opp og fjernet.

I september skrev selskapet at de har jobbet med å forbedre algoritmene laget for å fange opp hets og trakassering, og at de «kontinuerlig jobber med å gjøre Tellonym enda tryggere.»