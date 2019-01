BLÅFJELL: Her er fjellet der turfølget ble tatt av skred onsdag formiddag. Bildet er tatt fredag klokken 12.00. Aadne Olsrud sier det er tatt den lyseste dagen under de lyseste forholdene. Resten av helgen har fjellet vært innhyllet i tåke, mørke og snøfokk. Foto: Aadne Olsrud/ NVE

Møtte svenske som varslet om skredet: – Ble svært urolig da jeg hørte hva han sa

INNENRIKS 2019-01-06T21:31:18Z

Skredobservatør Aadne Olsrud var førstemann på stedet etter skredulykken ved Blåbærfjell. – Det er en forferdelig situasjon som preger hele bygda, og er enda verre å vite at de fire ligger der ennå, sier han.

Ola Haram Krimjournalist

Publisert: 06.01.19 22:31 Oppdatert: 06.01.19 22:45

Det var rett før middagstider da telefonen om det savnede turfølget kom sist onsdag.

– Jeg bare flerra på meg noen varme klær og fant fram kikkerten min. Kona sa jeg bare sprang ut, uten å fortelle på hva som hadde skjedd, sier Aadne Olsrud til VG, som først fortalte historien sin til Dagbladet .

Han er nærmeste nabo til Blåbærfjell og jobber blant annet som skredobservatør for NVE.

Onsdag kveld ble middagen stående igjen urørt på bordet. Olsrud har vært over hundre ganger i fjellet og sier han er den som kjenner det best.

– Det var en fæl beskjed å få og jeg skjønte alvoret med gang. Når jeg ikke så lys fra hodelykter og ingen heller fikk kontakt med dem, så fryktet jeg dessverre at de var tatt av skred.

Olsrud bestemte seg for å kjøre med snøscooteren innom parkeringsplassen for å sjekke hvilke biler som sto parkert der.

– Så ser jeg at det kommer en kar springende med hodelykt. Jeg kjører mot ham og spør om det er han som har ringt etter hjelp. Det var en svenske som sa han savnet fire venner i fjellet.

Olsrud ber svensken henge på snøscooteren og trekker han med hjem for en debrif.

– Kona ga ham vann og sjokolade for å få opp blodsukkeret hans. Han var oppskaket og veldig engstelig. Jeg tror han skjønte realitetene. Dette er jo den store skrekken til alle som går topptur.

– Hadde fulgt vennenes skispor

Olsrud spør om navnene på de fire vennene og prøver å finne ut hvor i fjellet de savnede kunne være. Informasjonen ringer han inn til politiets operasjonsleder.

– Jeg sa også at de bare kunne glemme å ta seg opp i fjellet med snøscooter. Det var helikopter som gjaldt. Dessuten tar det timevis å gå opp til fots.

Når han hører svensken fortelle hva han har sett får han en dårlig følelse.

– Han sa han hadde fulgt vennenes skispor oppover i fjellet. De ledet rett inn i det som så ut som et ferskt skred. Han melder dem savnet og prøver å lete litt, men lyset forsvinner fort her oppe på denne tiden. Han visste at alle hadde skredsøkere fordi de hadde foretatt en kameratsjekk ved bilen før avreise, så han prøver å peile. Men han får ikke inn noe signal, og begynner å ta seg nedover fjellet.

Vanskelige søkeforhold

Olsrud forteller at politi og redningsmannskap strømmer til stedet og at de på det meste var 150 personer i sving den første kvelden.

– Jeg ble med et helikopter opp, men søkeforholdene var svært vanskelig. Vi så spor inn og vi så hvor skredet hadde gått, men det begynte å snø. Det er som å lyse på en fjøsvegg med lommelykt. Du kan si vi fikk et slags bilde over situasjonen, men måtte avbryte på grunn av uværet.

Torsdagen er været for dårlig til at helikoptrene kan foreta søk, men fredag var det meldt klarvær. Flere skredeksperter fra NVE har også kommet til Tamokdalen for å bistå med å kartlegge skredfaren i området.

Nytt skred torsdag kveld

Olsrud og flere kolleger fra NVE blir flydd inn med helikopter for å sjekke forholdene i området der skredet hadde gått. Det første de ser er at det har gått et nytt stort skred i området.

– Skredet torsdag viste at det var livsfarlig å være der og at det var riktig å ikke sende inn redningspersonell i den tidligste fasen.

Etter å ha blitt satt av i et området som skredekspertene mente var trygt nok, skrudde Olsrud på skredsøkeren sin.

– Jeg fikk umiddelbart signal på søkeren, men det var langt unna. Jeg brukte de første 20 minuttene på å søke og jeg fikk inn signal hele tiden.

Skredområdet gjennomsøkt

Samtidig jobber luftambulansen med en såkalt «underhengende søker» som raskt gir funn litt høyere opp i terrenget. Stedene blir markert ved at redningsmannen kaster ut markører på stedene søkeren har gitt signal. Denne fredagen ble hele skredområdet gjennomsøkt av ambulansehelikopteret og de gjør til sammen to funn.

– Etter at vi har tatt snøprofil og stabilitetstester, så sliter vi oss oppover i 20 minutter mot stedet der ambulansehelikopteret hadde kastet ut markører. Men tåken og mørket kom fort og vi besluttet å ta oss nedover på ski og snowboard da vi bare var 50–100 meter unna markørene. De savnede hadde uansett ligget der for lenge til at det var mye håp om liv og vi måtte uansett ivareta vår egen sikkerhet, sier Olsrud.

Dårlig vær

Ytterligere søk blir innstilt på grunn av været i helgen, men søndag formiddag ble det gjort to nye forsøk på å fly inn i området.

– Det har snødd, så snødekket er nullstilt og må sjekkes igjen før vi eventuelt sender inn nye letemannskaper. Vi hadde et par tre fire overflyginger med helikopter, men besluttet sammen med piloten at det her går ikke i dag. Vi har knappe 4 timer med lys nok til at det er forsvarlig å sette inn folk. Det er dessverre en veldig fastlåst situasjon.

De savnede ligger på ca. 1000 meters høyde og det har den siste tiden har det vært regn i fjellet. Når dette fryser til is vil søkearbeidet etter de to siste savnede forverres ytterligere.

Pårørende tente lys

To ganger i helgen har familiene til de savnede vært i Tamokdalen og fått informasjon om hva som har blitt gjort og hva som er planen fremover. Søndag tente de etterlatte lys for de savnede.

– Vi kan ikke gjøre noe med at de er omkommet og at de fortsatt ligger i en kald grav, men vi kan gjøre mye med å legge til rette med å unngå unødige ekstrabelastninger, sier klinikkoverlege Mads Gilbert.

Familiene har fortløpende fått informasjon om fremdrift i redningsarbeidet. Gilbert sier korrekt informasjon underveis i prosessen er viktig i sorgarbeidet.

– De tar det blytungt. Man trenger ikke mye fantasi for å tenke seg til hvordan det er å miste et barn, en tvillingsøster, kjæreste eller venn i sin beste alder til noe så positivt som å gå på ski og på topper. De er i dyp sorg og de har det vondt, avslutter Gilbert.