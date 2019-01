I RETTEN: Den tiltalte kvinnen møtte tirsdag morgen i Eidsivating lagmannsrett på Hamar tinghus for ankebehandling av saken. Hun ble i tingretten dømt til tre års fengsel. Her med forsvarer Aasmund O. Sandland til venstre. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Valdres-saken i lagmannsretten: Tiltalt mor (47) erkjenner ikke straffskyld

HAMAR (VG) Den tiltalte kvinnen (47) i Valdres-saken var på plass i retten da ankesaken startet tirsdag. Hun erkjenner ikke straffskyld.

Tirsdag morgen startet ankebehandlingen av den såkalte « Valdres -saken» i Eidsivating lagmannsrett på Hamar .

– Nei.

Det svarte den tiltalte kvinnen da lagdommer Ørnulf Røhnbæk spurte om hun erkjenner straffskyld i saken.

Den 47 år gamle kvinnen sitter tirsdag morgen i selve rettssalen, men det er lagt til rette for at hun kan følge saken fra et eget rom.

Hun er ikledd en hvit bluse og skjørt, og rundt halsen har hun et stort smykke med et hjerte, med bilde av datteren Angelica (13).

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe leste innledningsvis opp den alvorlige tiltalen mot kvinnen , da behandlingen av saken startet tirsdag morgen, før han startet sitt innledningsforedrag.

Tirsdag og onsdag denne uken er satt av til kvinnens forklaring. Tidligere har det kun blitt avspilt lydbånd av kvinnens forklaring i saken.

Da saken ble behandlet i Valdres tingrett i fjor, slo retten fast i dommen at den nå 47 år gamle moren ved grov uaktsomhet forårsaket datteren Angelicas (13) død ved å unndra henne nødvendig helsehjelp.

Kvinnen ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling , og for å hensatt noen i en hjelpeløs tilstand. Hun ble også dømt til å betale Angelicas far 125.000 kroner i oppreisningserstatning.

«Aktiv unndragelse av helsehjelp»

13-årige Angelica ble funnet død på familiens hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015.

Moren og 13-åringen hadde da oppholdt seg på hytta i fire måneder, og i løpet av disse månedene ble jentas kroppsvekt halvert.

Jenta veide 21,7 kilo, og hadde en KMI (kroppsmasseindeks) på 8,8 da hun døde.

I dommen fra tingretten heter det blant annet at den straffbare handlingen den 47 år gamle kvinnen ble dømt for, besto i «aktiv unndragelse av helsehjelp» ved å ikke møte opp til legetimer, manipulering og uriktige opplysninger om hvor hun og datteren oppholdt seg, og sperring av telefonen for andre enn familiemedlemmer.

Diabetes-ekspert i retten

I dommen fremkommer det at rettens oppfatning er at det ikke dreier seg om en kortvarig feilvurdering, men at moren over tid unnlot å sørge for livsviktig helsehjelp.

Den nå 47 år gamle kvinnen har hele tiden nektet skyld, og mener politiet og påtalemyndigheten har konstruert straffesaken mot henne.

Saken kom opp for Valdres tingrett i april 2017 .

Dagen etter ble saken avbrutt fordi hun fikk så lavt blodsukkernivå at hun måtte hentes av ambulanse. Dette skjedde også da behandlingen av saken startet opp igjen i februar 2018.

I lagmannsretten tirsdag er overlege og diabetes-ekspert Tore Julsrud Berg til stede.

Ifølge Budstikka skal han være til stede under hele rettssaken, og bistå den tiltalte kvinnen med hennes helseutfordringer.

Han var innkalt som aktoratets vitne da saken gikk på Gjøvik, men ble også den som hjalp tiltalte under svingninger i blodsukkeret.

Færre vitner

Tallet på vitner er denne gangen redusert betydelig – fra rundt 75 til 50. Spørsmål om angivelig mobbing av jenta og oppfølgingen ved skolene hun gikk på, blir ikke en del av bevisføringen denne gangen, har aktor Arne Ingvald Dymbe tidligere uttalt.

De sakkyndige har konkludert med at jentas død kunne ha vært unngått om hun hadde fått nødvendig behandling

Kvinnen har tidligere forklart at hun tok med seg datteren og flyttet til familiens hytte på Beitostølen i 2015 som følge av en lang kamp mot både skole- og helsevesen, og for at datteren skulle få en «ny start».

Det er satt av tre uker til lagmannsrettens behandling.