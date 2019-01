Vinden fortsetter herjingene i nord: – Uvanlig at det er såpass langvarig

I Nordland ble det i natt registrert vind på 40,4 sekundmeter, og skal vi tro meteorologene er det bare å holde på hatten også fredag. Farevarselet lyser oransje og det er ventet vestlig full storm.

Publisert: 11.01.19 09:16 Oppdatert: 11.01.19 09:36

I tillegg til oransje farevarsel i Nordland , et varsel som indikerer svært kraftige vindkast, er det også sendt ut gult farevarsel for Troms og Finnmark . Det blir med andre ord ingen pause fra gårsdagens og nattens vindkast for nordlendingene , og fredag er det både kansellerte fly og båter, og stengte fjelloverganger.

– Det er forholdsvis uvanlig at det er såpass langvarig, og at det er så mye vind i hele det store Nord-Norge, sier Sjur Wergeland, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, til VG.

Både i Troms og Finnmark er det i morgentimene en liten pause fra vindkreftene, mens det i Nordland fortsatt er svært friskt, og ventet vind på 35 til 40 meter per sekund frem til i ettermiddag.

– Det er vind som bare det der nå. Det er varslet vestlig full storm, som dreier til nordvestlig retning utover formiddagen. Det minker til liten storm i ettermiddag, sier Wergeland, som legger til at det er ganske uvanlig å si at være minker til liten storm, og ikke øker.

Det var Nordland som fikk hardest medfart også gjennom natten, og på øya Helligvær utenfor Bodø ble det registrert vindkast på 40,4 meter per sekund i natt. Gårsdagens vindkast-vinner ble Rotvær fyr innerst i Vestfjorden med 38,3 sekundmeter registrert.

Sterkeste vindkast registrert på Svalbard, hvor farevarslet også lyste oransje gjennom gårsdagen, var i Hornsund. Der ble det registrert vindkast på hele 46,6 meter per sekund. Farevarselet er imidlertid fjernet fra øya fredag.

– I Troms vil vinden øke i løpet av formiddagen til nordvestlig liten storm, det samme gjelder for Vest-Finnmark, som kan vente seg det samme utover ettermiddagen, sier Wergeland.

Sterke krefter i sving

De kraftige vindkastene har en tendens til å føre med seg ødeleggelser, men politidistriktene melder om en ganske rolig natt.

– Det har ikke vært meldt om noen personskader. Vi har hatt en del løse gjenstander, og blant annet deler av et hustak hvor takplater løsner, men disse er nå sikret. Meldingene har stort sett gått på gjenstander i veien eller trær som har falt over ende. Noen båter har slitt seg, men det er ikke mistanke om at noen var om bord, sier, June Strand Jensen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

I politidistriktene Troms og Finnmark er rapporten at natten har gått fredelig for seg, og at «vi er vant til vær».

Torsdag kveld førte imidlertid vindkreftene til at en fjøsvegg slet på Myre i Øksnes , og 160 sauer fikk en noe luftig kveld.

Den kraftige vinden bød i går på utfordringer for både ferge-, fly- og biltrafikk, og dette ser ut til å gjelde også for fredag. I morgentimene er flere flyavganger kansellert i Nordland.

– Vi har jo vær, så det kan oppstå forsinkelser og kanselleringer. Det er utfordrende forhold, men vi har mannskap på jobb for å legge mest mulig til rette, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann i Avinor.

Han oppfordrer de reisende til å møte som normalt om de ikke får annen beskjed.

– Folk må bare smøre seg med tålmodighet.

Vegtrafikksentralen melder at blant annet Saltfjellet og Bjørnfjell i Nordland er stengt på grunn av uværet. Det samme er fergestrekningene Bognes-Skarberget, på strekningen Fauske – Narvik, og Bodø – Moskenes.

«Normaltilstand» lørdag

Meteorologen har gode nyheter hva gjelder været inn i helgen.

– Det som skjer er at dette lavtrykket mo jo gi seg en gang. Lørdag er det over på det man kan kalle normaltilstand i alle de tre fylkene. Det vil bli periodevis stiv kuling på det meste i Finnmark og Nord-Troms. Vinden minker utover lørdagen, sier Wergeland.

For «søringene» ser helgen også grei ut, ifølge meteorologen.

– Sørpå er det ikke noe spesielt å nevne. Det ser ut til å være ganske rolige vindforhold.