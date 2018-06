LEDER: Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund, her på vei ut fra møtet hos Riksmekleren i september 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Norsk Flygerforbund og Babcock enige om avtale for ambulanseflygere

I en pressemelding natt til onsdag, skriver Norsk Flygerforbund at de er enige med Babcock om en tariffavtale for flygere i ambulanseflytjenesten - og sparker kraftig mot norske helsemyndigheter.

Siden april har det vært full krise i luftambulansetjenesten i Norge, etter at forhandlingene mellom den nye operatøren Babcock og Norsk Flygerforbund brøt sammen.

12 piloter har sluttet, og selv om dagens operatør Lufttransport ANS er i prosessen med å lære opp nye, har striden skapt en usikker beredskap.

Flere ganger har ambulansefly stått på bakken.

Flygerforbundet og Babcock har nå i en ukes tid på ny forhandlet om lønns- og arbeidsavtaler for ambulanseflypilotene.

Kom til enighet

I 03.20-tiden natt til onsdag, melder Flygerforbundet i en pressemelding at partene har kommet til enighet.

– Det viktigste vi har oppnådd gjennom denne avtalen, er å bidra til kontinuitet i luftambulansetjenesten, ved at alle ambulanseflygere som ønsker det er sikret fortsatt jobb på samme arbeidssted som de har i dag. Vi har akseptert reduserte lønns- og arbeidsvilkår, og Norsk Flygerforbund har ved å inngå en avtale tatt et betydelig samfunnsansvar for å sikre den livsviktige luftambulansetjenesten, sier leder i Norsk Flygerforbund Yngve Carlsen.

De sier at forhandlingene har vært preget av konstruktiv dialog og et ønske fra begge parter om å komme til enighet.

– Situasjon skapt av myndighetenes unnfallenhet

Carlsen sparker likevel kraftig fra seg til helseminister Bent Høie .

– Tilliten til helsemyndighetene er betydelig svekket etter denne prosessen. Til tross for sterke advarsler unnlot helsemyndighetene å sikre overføring av nøkkelpersonell gjennom anbudskriteriene, sier han og fortsetter:

– Regjeringen ved helseminister Bent Høie og helsemyndighetene forøvrig har heller ikke tatt noe ansvar for å løse selve årsaken til krisen, som er personellflukten. Regjeringens fremste oppgave er å sikre befolkningens liv og helse, og de har i denne situasjonen ikke tatt det ansvaret de er pålagt, men derimot overlatt til Norsk Flygerforbund og Babcock å rydde opp i en situasjon som utelukkende er skapt på grunn av myndighetenes unnfallenhet.

Krise

I mai meldte VG at Babcock ville tilby pilotene en lønnsbonus på 40.000 kroner for å ha null sykefravær i løpet av et år. Babcock svarte med at det ikke var meningen at forslaget skulle inn i forhandlingene, og det ble trukket.

– For å sikre en tilfredsstillende beredskap i luftambulansetjenesten så må man faktisk ha en robust bemanningsløsning. Denne kan ikke baseres på frivillig salg av fridager, eller andre andre lite gjennomførbare løsninger, sa Forbundsleder i Norsk Flygerforbund, Yngve Carlsen da.

Forrige uke ble det kjent at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bekrefter har startet en undersøkelse av ambulanseflysaken, noe som er steget komiteen tar før en eventuell høring og en offisiell kontrollsak.

Komiteen stiller seg bak et brev sendt helse- og omsorgsminister Bent Høie 12. jun, der det stilles ni spørsmål til luftambulanse-saken.

Helse- og omsorgsdepartementet sa til VG onsdag 13. at svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie vil komme i løpet av om lag en ukes tid.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes krevde at helseminister Bent Høie (H) kom til Stortinget på kort varsel torsdag for å svare på spørsmål om luftambulansesaken, men Stortingets president avslo hans forespørsel om å ta opp saken.

Da Stortinget behandlet krisen i luftambulansen forrige torsdag, vedtok flertallet at Høie må offentliggjøre en risikoanalyse om overgang til ny operatør i tjenesten samt hvilke kvalitetsvurderinger som lå til grunn for anbudsrunden, som ble vunnet av Babcock.

– Innsynsbegjæringen vil bli besvart så snart de nødvendige spørsmålene er avklart, svarte Høie.