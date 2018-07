Tysk-kurdisk forfatter løslatt i Oslo

Den tysk-kurdiske regimekritikeren Selim Cürükkaya ble pågrepet i Oslo etter en tyrkisk etterlysning via Interpol. Han skulle fremstilles for fengsling onsdag, men er nå løslatt, opplyser hans advokat Cathrine Grøndahal til VG.

Selim Cürükkaya er medlem av den internasjonale forfatterforeningen PEN, og er en skarp kritiker av Tyrkias president Tayyip Erdogan og hans regime.

64-åringen ble pågrepet av norsk politi tirsdag da han ankom Oslo med Kiel-fergen. Bakgrunnen for pågripelsen var en «Red Notice» fra Tyrkia via det internasjonale politisamarbeidet Interpol, opplyser Grøndahl til VG.

Han ble pågrepet ved ti-tiden om morgenen, men fikk først advokat ved fire-tiden. Han norske forsvarer er kritisk til at politiet i ikke løslot Cürükkaya tidligere.

– Jeg mener de burde løslatt han i går etter at den tyske ambassaden ble involvert i saken. Når ikke Tyskland har gjort noe med denne etterlysningen, så virker det meningsløst at Norge skal anse Cürükkaya som en terrorist og fengsle ham, sier Grøndahl.

Dropper fengslingsmøte onsdag

Cürükkayas advokat i Norge, Cathrine Grøndahal, opplyser til VG at klienten ble løslatt onsdag morgen.

Generalsekretær Hege Newth Nouri i Norsk Pen, forteller at hun ble informert om pågripelsen av Cürükkayas advokat tirsdag kveld.

Etter det Norsk Pen har fått vite, reiste Selim Cürükkaya til Norge på en privat tur.

– Saken er at dette har norske myndigheter gjort før. Den kurdiske politikeren Mustafa Sarikaya skulle i februar 2016 sendes tilbake til Tyrkia selv om han hadde godkjent asylopphold fra Kypros. Han ble varetektsfengslet fra februar til juni før advokaten hans vant fram i tingretten. Det var helt klart at norske myndigheter hadde gjort en grov feil, og Sarikya ble tilkjent erstatning i fjor. Jeg vil tro at etter saken med Mustafa Sarikaya er norske myndigheter klar over misbruket av Interpol fra Erdogans side, sier Noiri.

– Misbruk av Interpol

Tyrkia-eksperten Kurdo Baksi sier til NTB at Erdogans regime i de to årene som har gått siden militærkuppforsøket, har levert inn flere tusen navn på regimekritikere til Interpol.

– Jeg kjenner Selim. Han er en intellektuell mann som bare skriver bøker. Jeg håper Selim løslates så fort som mulig. Vi kan ikke la Erdogan eksportere sitt forbud mot ytringsfrihet til Europa, sier Baksi.

– Selim er en kjent PKK- og Öcalan-kritiker, men ironisk nok er han pågrepet for å «støtte PKK». I bunn og grunn vil Erdogan skremme alle sine kritikere i utlandet, fortsetter han.

Hege Newth Nouri forteller at hun er kjent med to lignende saker fra i fjor, der tyrkiske statsborgere ble pågrepet i Spania, den ene av dem en journalist.

– Dette er en trend. Erdogan misbruker Interpols tjenester ved å sende ut utleveringsbegjæringer på politiske kritikere, sier Noiri.

Fengslet flere ganger

Selim Cürükkaya, også kjent under navnet Tilki, knyttet seg til det kurdiske arbeiderpartiet PKK i 1974, og ble i 1980 dømt til en lengre fengselsstraff. Han slapp ut elleve år senere, og forteller i flere av sine bøker om torturen han ble utsatt for.

Etter løslatelsen kom han etter hvert på kant med PKK-grunnleggeren Abdullah Öcalan og ble pågrepet og dømt til døden. Han maktet imidlertid å rømme fra fengsel og flyktet til Tyskland der han holdt seg i skjul for organisasjonen. Han forlot PKK i 1993 og har siden vært forfatter på heltid.