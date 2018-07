VIL HJELPE: Jørn og Monica Thomassen tror mange kjenner på at pengene ikke strekker til om sommeren. Foto: Privat

Låner ut hytta gratis: – Vi ønsker å gi noen som ikke har råd en mulighet til ferie

For andre år på rad låner familien Thomassen fra Bergen ut hytta på Holsnøy til ukjente som ikke har økonomi til å ta med barna på sommerferie.

– Vi unner andre å oppleve det vi har opplevd der, sier Jørn Thomassen til VG.

Han forteller at når de selv ikke skal være er på hytta i sommer, setter de pris på at andre kan ha glede av den.

– Vi låner den vekk fordi vi ønsker å gi noen som ikke har råd muligheten til ferie. Det er ikke alle som har et nettverk hvor de kan låne en hytte gratis, så vi ville strekke ut en hånd til de.

Monica Thomassen forteller at de fikk ideen da hun meldte seg inn i Facebook-gruppen kalt KIL-fond Bergen som hjelper folk som sliter økonomisk med alt fra mat til utstyr.

– Så til jul ga vi julekort med flakslodd i stedet for gaver, og i kortet skrev vi at de ikke fikk en fysisk gave fordi vi hadde brukt pengene til å kjøpe inn julemat til en familie som slet med å få endene ti å møtes. Det syntes samtlige i familien var en god idé og godt initiativ, forklarer hun.

Men det er ikke bare i høytiden man kan kjenne på at lommeboken ikke strekker til. I juni la Statistisk sentralbyrå fram tall som viser at fem prosent av befolkningen bor i en husholdning som ikke har råd til å ta en ukes ferie i løpet av et år.

– Julen er nok vanskelig for mange, men jeg tror kanskje dette feriepresset om sommeren er enda verre, sier Jørn.

Familien lånte også ut hytta i fjor sommer. Jørn forteller at de var mest bekymret for at de som lånte hytta ikke skulle ta vare på den, men at de kun har hatt gode opplevelser.

– Folk er veldig ryddige! Vi har ikke hatt noen problemer, sier bergenseren.

Jørn og Monica forteller at sønnene på 17, 16 og 14 år synes det er fint tiltak.

– Vi har fortalt at det ikke er alle som har god råd og som har muligheten til å dra på ferie sånn som oss. Jeg tror det er viktige å vise at ikke alle er like privilegert.

Familien har delt at de låner ut hytta, som ligger ytterst på Holsnøy med utsikt til Herdla og Kollsnes, på Facebook. Familien Thomassen oppfordrer de som ønsker et gratis opphold på hytta deres til å sende en privat melding.

Han forteller at de har fått flere tilbakemeldinger, men at mange synes nok det er vanskelig å ta kontakt fordi det er et litt tabubelagt tema.

– Vi har ikke muligheten til å hjelpe alle. Men vi kan hjelpe noen, avslutter Jørn.