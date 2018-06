MÅ SVARE: Bent Høie har seks dager på seg til å svare på Arbeiderpartiets spørsmål. Foto: Therese Alice Sanne

Ap krever avklaring fra helseministeren om «mirakelpredikanter»

Publisert: 27.06.18 18:42

INNENRIKS 2018-06-27T16:42:46Z

Arbeiderpartiet mener Bent Høie må svare på om han vil be Helsetilsynet ta saken om «mirakelpredikantene» videre til påtalemyndigheten

– Vi mener Bent Høie må gjøre det han kan for å beskytte pasientene, og da ønsker vi å spørre hva statsråden gjør innenfor det handlingsrommet han faktisk har overfor «mirakelpredikantene», sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet sendte onsdag inn et skriftlig spørsmålet til helseminister Bent Høie, der de spør statsråden om han vil «sørge for at Helsetilsynet følger opp» VGs avsløringer om «mirakelpredikantene» .

Dette fordi helsejurist og juridisk forsker Anne Kjersti Befring har sagt til VG at hun mener det ikke det er nødvendig å endre loven for å slå ned på «mirakelpredikanter».

Uenighet om loven

Helseminister Bent Høie sa nemlig etter VGs avsløring at han vil se på loven med nye øyne , og at han var rystet over det VG dokumenterte. I det har han fått støtte fra Helsetilsynet, som mener det er på sin plass at man ser på lovverket.

Det finnes nemlig en unntaksbestemmelse i Lov om alternativ behandling, som kan gi predikantene anledning til å gjemme seg bak religionsfriheten – mener Helsetilsynet.

Dette sier lov om alternativ behandling Lov om alternativ behandling sier at alternative behandlerne ikke får behandle allmennfarlige, smittsomme sykdommer eller alvorlige sykdommer, og at markedsføringen skal være nøktern og saklig. Samtidig sier lovens forarbeider at «alminnelig religiøs virksomhet som forbønn for syke», ikke skal regnes som alternativ behandling. Forarbeidene sier også at: «Ved vurderingen av om man står overfor alminnelig religiøs aktivitet eller behandlingsvirksomhet, vil relevante momenter blant annet være hva som er grunnlaget for handlingen, i hvilken sammenheng handlingen finner sted, om det dreier seg om en profesjonell virksomhet, om det ytes vederlag, og i så fall vederlagets størrelse og form.»

Det har jurist Anne Kjersti Befring reagert på. Til VG har hun sagt at det ikke stemmer at det er nødvendig å endre loven for å slå ned på mirakelpredikanter: Loven kan ramme religiøs virksomhet rammes som all annen virksomhet, dersom om det uttales at man kan gjøre folk friske og tar betaling for det.

– Jeg synes det er rart at det snakkes om å endre loven, uten å se nærmere på muligheter til å håndheve den, sa Befring til VG.

– Må avklare

Kjerkol sier det er nødvendig med en avklaring av hva Helsetilsynet kan gjøre, og at det er Bent Høie som kan komme med den avklaringen:

– Helsetilsynet har en oppdragsgiver, og det er eieren av helsetjenesten: Helseministeren. Så helsetilsynet vil jo være verktøyet her, sier hun.

Hun sier Ap har registrert av Høyres Sveinung Stensland mener at det må lovendringer til. Steinsland sa til ANB at han mener helseministeren må foreslå innstramminger som gir større mulighet for å straffe.

– Vi mener at helseministeren, når dette er avdekket, må sørge for at det finnes virkemidler som kan stoppe dette. Men når det er ting som tyder på at Bent Høie kan gjøre noe innenfor de virkemidlene han har, da må det avklares, sier hun.

Helseministeren må svare på spørsmålet innen seks dager.

Predikantenes advokater mener at virksomheten ikke bryter med norsk lov.

Les Pedersens tidligere tilsvar her.

Les Edvardsens tidligere tilsvar her.