BLE FUNNET HER: Kvinnen ble funnet skadd i en leilighet på Boganes. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Ektemannen var siktet for drap - henlagt som intet straffbart forhold

NTB

Toini Thanem

Publisert: 22.06.18 22:06

Riksadvokaten har henlagt saken som «intet straffbart forhold» etter at en kvinne døde av skader i Stavanger i fjor høst. Ektemannen var lenge siktet for drap.

Ifølge Stavanger Aftenblad er henleggelsen i tråd med politiets og statsadvokatens innstillinger.

– Det blir feil å snakke om glede i denne dypt tragiske saken, men det er godt for min klient at det nå settes punktum i etterforskningen. Når saken henlegges av Riksadvokaten, er punktumet endelig, sier mannens forsvarer, Inger Marie Sunde.

Ble funnet hardt skadd

Det var i begynnelsen av oktober 2017 at politiet fikk melding om at en kvinne var hardt skadd i en leilighet sør for Stavanger sentrum. Kvinnen i 30-årene ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus (SUS), der hun senere døde av skadene.

Politiet uttalte den gang at kvinnen døde under mistenkelige omstendigheter , og pågrep ektemannen i leiligheten like etter at kvinnen ble funnet.

Han samtykket selv til varetektsfengsling, men slapp ut en uke senere.

Han ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Mannens forsvarer gikk kort tid etter dødsfallet ut og betegnet hendelsen som en «fryktelig tragedie».

– Jeg har hele tiden vært sikker på at min klient ikke har begått en straffbar handling. Som forsvarer er jeg glad for at Riksadvokaten bruker koden «intet straffbart forhold». Den er tydelig og den er helt riktig i denne saken. Saken er nå avsluttet som straffesak, sier Sunde til Stavanger Aftenblad .

Kvinnen etterlot seg tre barn.