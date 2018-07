– SAMMEN OM KAMPEN: Astrid Willa Eide Hoem og Munir Jaber, sentralstyremedlemmer i AUF, har forståelse for at mange valgte å forlate politikken etter terrorangrepet 22. juli. – Vi kjemper fremdeles den samme kampen, selv om ikke alle er politisk aktive, sier de. Foto: Trond Solberg/VG

11 av 14 i AUFs sentralstyre var på Utøya: Derfor fortsatte de i politikken

Publisert: 20.07.18 02:50

Mange av vennene deres ble revet vekk på verst tenkelige vis, men ungdommene lot seg ikke true til taushet. – Å fortsette i politikken var det eneste riktige for å hedre dem som ble drept, sier AUF-er.

– Sundvollen hotell var et eneste stort kaos den kvelden. Alt handlet om å finne ut hvilke venner som var der, og hvilke man hadde mistet. Jeg husker jeg tenkte: Er det mulig å drifte AUF videre etter dette?

FEM ÅR ETTER: Avtrykkene etter 22. juli

Astrid Willa Eide Hoem var 16 år og lokallagsleder i Kristiansund AUF da tragedien inntraff.

Det var hennes andre sommerleir på Utøya, hvor forventningsfulle ungdommer var samlet for å dyrke sitt politiske engasjement, stifte nye vennskap og skape gode minner.

Slik ble det ikke.

Terrorangrepet 22. juli Totalt 77 personer, 69 på Utøya og åtte i Oslo, mistet livet i terrorangrepene fredag 22. juli 2011.

Det første angrepet fant sted klokken 15.25, da en nærmere 1000 kilo tung bilbombe detonerte i regjeringskvartalet. Det andre angrepet kom knapt to timer senere, da den samme gjerningsmannen begynte å skyte ungdommer på Utøya. Klokken 18.34 pågrep politiet gjerningsmannen.

Gjerningsmannen er dømt til 21 års forvaring for angrepene.

– Følte et ansvar

Mange valgte å forlate politikken etter terrorangrepet 22. juli, som krevde 77 menneskeliv.

Én av dem som fortsatte, var Astrid. I dag er hun 23 år gammel og sentralstyremedlem i AUF.

– Etter hvert som navnene på ofrene ble rullet opp, følte jeg et ansvar for å bringe engasjementet deres videre, sier hun.

Vi møter Astrid på Youngstorget, sammen med sentralstyremedlem Munir Jaber (28). I 2011 hadde han jobbet ett år som fylkessekretær i Oslo AUF.

– Jeg skulle inn i luftforsvaret samme høst, men situasjonen endret seg brått. Jeg ville ikke forlate organisasjonen før den hadde kommet seg på beina igjen. Å være sammen med andre AUF-ere var det som ga mest mening, sier han.

Vil motbevise ideologien

Til tross for det som hadde skjedd, var de første AUF-møtene etter terrorangrepet langt ifra folketomme, ifølge Astrid.

– Jeg innså at ungdommen ikke hadde latt seg skremme, og at vi måtte skape en god arena for disse. Det føltes meningsfullt å gjøre en innsats for de nye medlemmene, og for dem vi hadde mistet, sier hun.

– Det er ikke sikkert drapsofrene hadde vært politisk aktive i dag, men de var på Utøya fordi de drømte og håpte på det samme verdensbildet som oss, fortsetter Astrid.

Da Munir lærte mer om ondskapen som lå bak angrepet, tok han et valg:

– Jeg bestemte meg for å bruke resten av livet på å motbevise terroristens ideologi, og vise hvor grundig feil og umenneskelig hatet han og andre likesinnede står for er, sier han.

– Det eneste riktige

Forebygging av ekstremisme ble dermed en av Munirs viktigste kampsaker. Det samme gjelder sentralstyremedlem Sindre Lysø (22), som var lokallagsleder i Moss AUF da skuddene på Utøya falt.

– 22. juli var den dyreste påminnelsen vi kunne fått om hvordan det i ytterste konsekvens går hvis ikke verdier som åpenhet, rettferdighet og mangfold holdes høyt.

For Lysø var det heller aldri et tema å gi opp politikken.

– Rett og slett fordi jeg ikke ville at terroristen skulle vinne. Å fortsette i politikken var det eneste riktige for å hedre dem som ble drept.

Frykter flere angrep

Astrid og Munir sier det har vært enkelt å bevare engasjementet gjennom de siste syv årene.

– Det som derimot har vært vanskelig, er påstanden om at det var et tilfeldig angrep. At Arbeiderpartiet skulle rammes var et bevisst valg, men det har forsvunnet ut av debatten, sier Astrid. Hun fortsetter:

– Etter et slikt angrep blir man redd, fordi man frykter at det finnes andre som føler, tenker og planlegger det samme. Det er skummelt å vite at enkelte hater oss så sterkt at de ønsker oss døde.

Reiste tilbake til Norge

AUF-leder Mani Hussaini (31) var utenlands da terrorangrepet inntraff.

– Etter fem år i partiet, gikk jeg av som leder i Akershus AUF i 2011, og begynte å jobbe i diplomatiet. Jeg følte et sterkt behov for å komme tilbake til Norge etter terrorangrepet. Jeg kjente de aller fleste som var på Utøya, og ønsket å være med på å gjenreise organisasjonen, sier han.

– Jeg landet på Gardermoen noen dager etter angrepet, og dro rett til kontoret på Youngstorget. Det var flere veteraner som møtte opp, og vi bidro der vi kunne. Vi ville vise at ingenting kunne skremme oss til taushet.

Gir seg som leder

I 2014 ble Mani valgt til ny AUF-leder. Nå har han bestemt seg for gi seg til høsten.

– Jeg føler tiden er inne for å gjøre noe annet. Jeg har vært aktiv i 12 år, og ønsker å slippe nye krefter til. Avgjørelsen er ganske udramatisk, da det er vanlig å sitte i to perioder. Det er likevel veldig vemodig, sier han.

– Jeg føler meg privilegert som har vært med på flere bragder de siste årene. Vi har tatt tilbake Utøya, og oppnådd sterke resultater i skolevalgene. Jeg er stolt over at vi har klart dette, kun syv år etter det verste terrorangrepet på norsk jord.

– Naturlig med utskiftninger

Mens Astrid og Sindre stiller til gjenvalg, har Munir bestemt seg for å gå av.

– Etter fire år i sentralstyret og 13 år i AUF, er det riktig å stille min plass til disposisjon for en ny generasjon, sier han.

Frem til nå har et flertall i sentralstyret vært Utøya-overlevende, men dette vil trolig endre seg til høsten. Hverken Munir eller Astrid er bekymret for at den nye generasjonen skal glemme 22. juli i det videre arbeidet.

– Historien tilhører ikke bare oss som overlevde terrorangrepet. Historien er en del av Arbeiderpartiet, og nye medlemmer har allerede tatt eierskap til den. Det er fint, sier Astrid.

Generalsekretær Renate Tårnes (28) er enig.

– Jeg har tro på at nye generasjoner tar vare på historien på en god måte. I årene fremover vil minnet om 22. juli være en felles oppgave for både oss overlevende og enhver ny generasjon AUF-ere, sier hun.