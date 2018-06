BRUKTE DEKKNAVN: Den overgrepssiktede fotballdommeren utga seg for å være en ung kvinne med dekknavnene «Sandra» og «Henriette» da han kontaktet et hundretalls mindreårige gutter. I chattesamtalene skal han ha tilbudt guttene nakenbilder og nakenvideoer, dersom de sendte ham seksualisert materiale av seg selv i retur. Foto: NTB/SCANPIX

Vil tiltale fotballdommer for nettovergrep mot 329 unge gutter

Publisert: 18.06.18 12:01 Oppdatert: 18.06.18 12:26

Politiet vil tiltale en fotballdommer fra Østlandet for overgrep mot totalt 329 unge gutter via Internett.

Det bekrefter politiadvokat Sindre Stave i Øst politidistrikt overfor VG.

Den aktuelle fotballdommeren ble pågrepet for første gang i juli 2016. Politiet var imidlertid ikke klar over omfanget i saken og løslot ham etter et par uker i varetekt.

To måneder senere ble dommeren pågrepet på nytt. I mellomtiden begikk ham nye overgrep, ifølge politiet.

– Det er helt klart uheldig og svært beklagelig, men vi så ikke omfanget av saken på det tidspunktet i etterforskningen, sier Stave.

Den unge fotballdommeren har sittet i varetekt siden pågripelsen i september 2016 – mens politiet har saumfart et betydelig databeslag.

Antall fornærmede har steget jevnt etter hvert som etterforskerne har skrapet materialet, og til slutt sto politiet igjen med 458 fornærmede gutter i alderen 10 til 18 år.

Ifølge VGs opplysninger, inneholder beslaget blant annet chattelogger fra meldingstjenestene « Line » og « Kik » – samt titusenvis av ulovlige bilder og videoer som fremstiller seksuelle overgrep mot de fornærmede i saken.

– Mengden gjør saken spesiell

Politiet mener overgrepene har skjedd over en periode på 2,5 år og omfatter « hele spekteret av sedelighetskapittelet i straffeloven ». De fornærmede guttene kommer fra hele Norge, men politiet har også identifisert noen fra Sverige og Danmark.

Straffesaken er en av norgeshistoriens mest omfattende nettovergrepssaker hvor politiet kun etterforsker én siktet person.

– Det er mengden som gjør saken spesiell, sier politiadvokaten.

247 saker avgjort

Politiet har nå valgt å avgjøre 247 saker med totalt 129 fornærmede gutter med såkalt påtaleunnlatelse.

Det betyr at politiet har konstatert den siktede dommerens skyld for disse forholdene, men at tilleggsstraffen er for lav til at man velger å ta postene med i innstillingen til tiltale.

– Disse sakene er avgjort med prosessøkonomisk påtaleunnlatelse. Vi er innenfor en modus hvor det varierer hvor langt man har kommet i manipulasjonen av fornærmede, sier politiadvokaten.

Den overgrepssiktede fotballdommeren har anledning til å klage avgjørelsen inn for retten.

– Vi ser det ikke som nødvendig å føre bevis for disse sakene, siden vi mener de er tilstrekkelig bevist. Avgjørelsen gjør det også mulig for oss å føre en mer oversiktlig bevisføring for sakene som er mer alvorlige, sier Stave.

Risikerer 21 års fengsel

Den overgrepssiktede fotballdommeren kan dømmes til inntil 21 års fengsel om han finnes skyldig, blant annet fordi en av anklagene mot ham gjelder en grov voldtekt.

Dommeren har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet i saken.

– Han har samarbeidet med politiet hele veien og vil svare på skyldspørsmålet når det foreligger en tiltale mot ham, sier dommerens forsvarer, Gunhild Lærum, til VG.

Straffesaken er forhåndsberammet i Nedre Romerike tingrett i begynnelsen av januar neste år. Det er satt av ni måneder til rettsforhandlingene.