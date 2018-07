FERSK FESTIVAL: Stokkøya festival i Trøndelag ble arrangert for første gang i helgen. Foto: Gerhardsen & Karlsen

Arrangerte festival med spiselige tallerkener og metallglass

Publisert: 03.07.18 17:49

Stokkøya festival ble arrangert for første gang i helgen. Målet var å sitte igjen med minst mulig restavfall.

Plastfri festival var målet som ble satt da Stokkøya festival skulle arrangeres. Hverken mat eller drikke ble servert i plastbeholdere, og arrangørene har strukket seg langt for å få en så plastfri festival som mulig.

– Vi har en egen kompostering på stedet. I stedet for strips til scenerigg har vi brukt hampetau, sier markedssjef Wenche Sundt Bendixvold-Ryjord.

I helgen lå det tonnevis med plastsøppel igjen etter Eminem-konserten på Voldsløkka. Med 55.000 publikummere kan det naturligvis ikke sammenlignes med Stokkøyas kapasitet på 1.500 per dag, men i Trøndelag var det nærmest ingenting igjen etter gjestene, ifølge Bendixvold-Ryjord.

– Publikum har vært eksemplariske, de har plukket opp søppel og sortert riktig, sier hun.

På området ble øl servert i spesialbestilte metallkopper fra England, eller rett fra boks. Flaskevann var kuttet bort, i stedet kunne gjestene bruke metallflasker som de fylte med springvann.

– Folk hadde også tatt med seg egne kopper, fat og skjeer på campen, og hadde mulighet til å vaske dette på området, sier markedssjefen.

– Vi holder til ved havet, og det startet med et ønske om å ikke sette igjen negative fotavtrykk. Vi ønsket å redusere mengden plast som kunne havne i havet, og at festivalen ikke skulle gå på bekostning av miljøet.

Det har imidlertid ikke vært enkelt når miljøfokuset har vært så stort.

– Det har vært utfordrende og veldig tungvint. Å transportere ut på en øy krever sitt. Leverandørene har også ønsket å pakke inn varene i plast, sier hun.

Hun understreker at det har vært lettere å gjennomføre når publikumskapasiteten ikke er av de største.

Metallkopper og spesialutstyr har også kostet mye. Til festivalen har de 200.000 kroner i støtte fra Sparebank1. Det har hjulpet mye.

– Jeg har ikke ordentlige tall ennå, men hvis vi ikke går i minus, så går vi i null. Men det er som forventet, sier Bendixvold-Ryjord.

Arrangørene håper å gå foran som et godt eksempel, og vise at det er mulig å gjennomføre et arrangement med sterkt redusert plastavfall.

– Vi har ingen hemmeligheter. Vi gir gladelig bort alt av informasjon. Om noen har artige tips har vi veldig lyst til høre, avslutter hun.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var ikke klar over festivalen før VG tok kontakt, men synes det er veldig flotte tiltak arrangørene har gjort.

– Det er bra at de går foran og viser at det å kutte ut mye engangsplast er noe vi kan gjøre nå. Det krever bare bedre bevissthet og planlegging. Nå er det flere festivaler som er gode på miljøtiltak, men både bedrifter og organisasjoner bør gå gjennom sitt eget plastforbruk for å se hvordan man kan redusere det, sier han.