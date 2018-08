DUMPING AV KJÆLEDYR: Sommeren er høysesong for å kvitte seg med katter. Dyrene som kommer inn til Dyrebeskyttelsen Norge er ofte umerkede og bortkomne, eller det er dyr som har blitt dumpet av eier, opplyses det om på organisasjonens nettside. Foto: Trond Solberg

Vil ha ID-merking av kjæledyr

INNENRIKS 2018-08-17T14:04:29Z

Dyrebeskyttelsen vil ha pålagt ID-merking for å kunne straffeforfølge flere brudd på dyrevernloven. - Urealistisk, mener Mattilsynet.

108 av 159 saker i Sør-Vest politidistrikt knyttet til overtredelser av dyrevelferdsloven fra 2016 og hittil i 2018, ble henlagt.

I hovedsak henlegges saker på grunn av «ukjent gjerningsmann», og «bevisets stilling», ifølge Sør-Vest politidistrikt.

– I mange saker gjeldende overtredelse av dyrevelferdsloven er det ikke holdepunkter for å identifisere en gjerningsmann, sier politiadvokat Erik W. Rand.

Dyrebeskyttelsen Norge mener lovpålagt ID-merking er helt nødvendig for å gjøre det enklere å spore opp og straffeforfølge dyreeiere som dumper og mishandler dyr.

– ID-merking av familiedyr er den eneste måten vi får plassert ansvaret for dyrets ve og vel der det hører hjemme; nemlig hos eier. Kostnaden bør bæres av dyreeier, dermed er dette et enkelt tiltak for å gi god dyrevelferd. Har man ikke råd til ID-merking av dyret sitt så har man ikke råd til å ha dyr, sier daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset i en pressemelding.

Vil bevise hvem som eier dyrene

– Befolkningen vil ha dyrepoliti, men da må først et regelverk på plass som gjør det mulig for dem å utføre jobben på en skikkelig måte, sier Mette Cecilie Kvaleng, nestleder i Dyrebeskyttelsen Norge, Fredrikstad og omegn.

I januar i år ble et reisebur med fire katter funnet forlatt på en bussholdeplass i Fredrikstad. Det var ti minusgrader, forteller hun.

– Det var et klart brudd på dyrevernsloven som sier at man ikke skal hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Vi postet saken på siden vår, og kommentarfeltet ropte på dyrepoliti og anmeldelse. Men hvordan skal man finne og straffe eier? Kattene var ikke chippet.

Hennes erfaring er at folk ofte sitter med informasjon, men ikke ønsker å vitne mot naboer eller bekjente.

– Hvis dyrepoliti ikke kan bevise eierskap ved hjelp av en chip, og ikke finner vitner som vil stå frem, hvordan skal de løse saker? spør Kvaleng.

Uenigheter om lovpålagt ID-merking

Mattilsynet avviser forslaget om lovpålagt merking.

– Lovpålagt ID-merking vil være svært vanskelig å håndheve. Mattilsynet vil ikke ha mulighet til å drive rutinemessig kontroll med dette hos alle landets mange tusen katteeiere. Vi vil heller ikke vite hvem vi skal fatte vedtak mot hvis vi får inn en katt uten ID-merking. Den som kan finne på å dumpe et kull kattunger, vil nok dessverre ikke merke dem først, uansett om det er et krav eller ikke, sier Maria Været Veggeland fra Mattilsynet, seniorrådgiver i seksjon for dyrevelferd.