Forsvaret viser skadene på KNM «Helge Ingstad»: – Man kan bare forestille seg hvordan det har vært for de om bord

INNENRIKS 2018-12-14T13:00:48Z

Forsvaret har frigitt undervannsvideoer som viser skadene på skroget på fregatten KNM «Helge Ingstad».

Publisert: 14.12.18 14:00 Oppdatert: 14.12.18 14:25

Videoen ble filmet av Sjøforsvarets Minedykkerkommando da de fjernet sjømålsmissilene forrige uke.

– Det er veldig spesielt å se en av våre fregatter ligge under vann. Når vi ser hvordan skroget er revet opp, kan en bare forestille seg hvordan det har vært for dem om bord, sier sjef Minedykkerkommandoen, orlogskaptein Bengt Berdal i en pressemelding.

KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» 8. november. Siden den gang har Forsvaret jobbet med å forsøke å heve fregatten. Fregatten ble først forsøkt sikret med stålvaiere, men sank etter at flere av vaieren røyk .



















1 av 8 Sjøforsvarets Minedykkerkommando / NTB scanpix

Sjøforsvaret opplyser at arbeidet er utfordrende, og forutsetter at fregatten ligger stabilt, samt at været er godt.

Forsvarsmateriell, sammen med sine underleverandører jobber kontinuerlig med planene for å heve fregatten og transportere fartøyet til Haakonsvern.

Orlogskapteinen forklarer at arbeidet er utfordrende, og forutsetter at fregatten ligger stabilt, samt at været er godt. Alle våpen skal være hentet ut, og det gjøres fortløpende vurderinger på hva som kan og bør hentes ut før heving.