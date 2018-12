Snåsamannens oppgjør

Fra gamlehjemmet melder Joralf Gjerstad (92) at «Livet er herlig» og at han fortsatt kjenner kraften i seg. Samtidig tar han et kraftig oppgjør med «nye» Norge, og deler hva hans siste ord skal være.

– Signe og jeg snakket mye sammen om at døden ville komme en dag, sier Joralf, som kjenner på savnet etter kona.