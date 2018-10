Mann etterlyst av politiet etter Majorstuen-drapet

INNENRIKS 2018-10-19T10:09:53Z

I fire dager har Oslo-politiet etterforsket knivdrapet på Majorstuen. Ifølge VGs opplysninger er nå minst en mann etterlyst internt i politiet i forbindelse med drapet i leiligheten og ranet i Essensdropsgate.

Publisert: 19.10.18 12:09 Oppdatert: 19.10.18 12:26

Oslo - politiet har innkalt til pressekonferanse på politihuset i Oslo klokken 12.30 fredag, hvor de vil gi ny oppdatering i saken.

Ifølge VGs opplysninger ønsker politiet nå å komme i kontakt med en mann med utenlandsk opprinnelse, som de setter i forbindelse med både knivdrapet og ranet forut dette. VG får opplyst at politiet vil gå ut med et bilde av mannen.

Siden mandag ved 12-tiden har det foregått en klappjakt på hvem som sto bak drapet på den 24 år gamle mannen som ble funnet knivdrept i en leilighet på Majorstuen i Oslo.

Samtidig har politiet etterforsket et knivran i et garasjeanlegg i Essensdropsgate, som ligger like ved drapsåstedet.

Politiet meldte om ranet klokken 08.10 mandag morgen. En person var da fratatt telefon samt en skinnmappe.

Den fornærmede var ifølge politiet blitt truet med en kniv, men fornærmede ble ikke fysisk skadet.

Gjerningsmannen fra ranet var ifølge politiet iført en sort caps/lue vært ca 170 cm høy, hatt brune øyne, mørke klær og snakket gebrokkent norsk.

Klokken 09.08 mandag skrev politiet at de avsluttet det aktive søket etter gjerningsmannen.

Politiet har til nå sagt at de undersøker om ranet har en sammenheng med drapet i leiligheten. Mannen som nå er etterlyst internt, etterlyses nå i forbindelse med både ranet og drapet.

Politiinspektør i Oslo-politiet, Grethe Lien Metlid, har fått anledning til å kommentere saken.

Etter det VG kjenner til er ingen så langt pågrepet i saken.

Det har vært intens aktivitet på åstedet de siste dagene, og politiet har gransket mulige fluktruter fra leiligheten som ligger i første etasje i Arbos gate 2, nærmest vegg-i-vegg med Majorstuen skole.

VGs bilder fra åstedet viser at kriminalteknikere har rettet særlig oppmerksomhet mot muren mellom leilighetens hage og Majorstuen skole. De har også erstattet terrassedøren med en treplate. Det er ikke tegn på innbrudd i leiligheten, ifølge politiet.

I jakten på mulige gjerningspersoner har politiet gjennomgått videovåkingsmateriale fra området .

To romkamerater forlot leiligheten ved 07.50-tiden. 24-åringen skulle vært på jobb klokken 9, men møtte aldri. Ved 12-tiden fant romkameraten ham død i leiligheten Politiet er opptatt av å få tips fra publikum i tidsrommet mellom klokken 07.50 og 12 – men også observasjoner senere enn dette.