Kampvoteringer og full strid i KrFs største fylkeslag

INNENRIKS 2018-10-26T20:08:57Z

LILLESAND (VG) Det er nå full kamp mellom rød og blå side på møtet til Agder KrF – for å vinne de siste fem delegatene. Blå side prøver å skvise røde kandidater av lista.

Publisert: 26.10.18 22:08 Oppdatert: 26.10.18 22:57

KrF-leder Knut Arild Hareide hadde håpet på å ta med seg noen røde delegater hjem fra møtet i Agder – den blå bastionen som også er KrFs største fylkeslag. Han fikk overraskende nok hele 4 av 18 delegater . Altså vil en av fire delegater helst gå til Ap og Sp – og felle Erna Solberg som statsminister.

Blå side fikk 9 delegater .

Den store overraskelsen var at det ble fem delegater som ikke vil gå hverken til høyre- eller venstresiden. De vil forbli i opposisjon.

Det utløste full kamp mellom rød og blå side.

Kampvoteringer og full strid

For på landsmøtet vil disse fem som ikke vil i regjering tvinges til å velge mellom rødt eller blått.

Det er ei liste med 12 personer som kan velges til de fem ubestemte plassene. Halvparten er røde, men nå slår høyresiden tilbake og foreslår kampvoteringer for å få de røde ut av listen. Så de fem siste plassene alle blir blå.

– Nå ser jeg at det er veldig mange som ønsker å bytte oss ut, påpeker en rød representant og oppfordrer til ikke å kjempe ut alle de røde.

Striden er så fastlåst at fylkesstyret har måttet komme sammen i et hjørne i et krisemøte.

Hvilken side leder? Se stillingen her:

Flertallet vil ikke felle Erna

Det store flertallet i Agder KrF vil ikke felle Erna Solberg, om man slår sammen de som vil inn i regjeringen og forbli i opposisjon med betinget støtte til Solberg.

Hvordan stemte Agder? 41 av 171 (24 prosent) støtter Knut Arild Hareide - og vil helst i regjering med Ap og Sp. 82 av 171 (48 prosent) vil heller i regjering med Høyre, Frp og Venstre - og beholde Erna Solberg. 48 av 171 (28 prosent) vil ikke inn i regjering, men forbli i opposisjon.

– Det vil være et stort svik å kaste Erna som har kommet oss i møte, sa Viggo Lütcherath fra Kristiansand KrF i debatten.

–Det vil være krevende her på Sørlandet dersom vi skulle kaste Erna Solberg som statsminister og sette inn Jonas Gahr Støre, advarte KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad i sitt hovedinnlegg.

Hareide hadde også støttespillere som anbefalte hans vei varmt. Den niende som gikk opp på talerstolen fredag kveld, Espen Lindahl fra Lindesnes:

– Sp er det partiet som står KrF nærmest nå. Der treffer Hareides analyse særdeles godt. Etter min mening er avstanden større mellom KrF og Frp, enn KrF og SV, sa han.