Tapte kampen om julekveiten mot to sultne otere

Fiskeren Morten Willumsen (63) fikk seg en overraskelse da han skulle plukke opp kveiten han hadde fisket opp dagen før. To sultne otere hadde nemlig helt andre planer.

Det var avisen iTromsø som omtalte saken først.

Forrige helg fikk Morten Willumsen (63) en kveite som var halvannen meter lang, og som veide om lag 50 kilo. Båten har han liggende i marinaen på Skattøra, og siden været var kaldt lot han fisken henge der over natten. Da han kom for å hente kveiten dagen etter fikk han seg imidlertid litt av en opplevelse.

– Det var enormt med aktivitet der, nesten hele kveiten var oppspist av to otere som fortsatte med etingen da jeg kom til stedet, forteller Willumsen til iTromsø.

Og de var ikke ferdigspist.

Willumsen forteller VG at han jaget dem unna, men at oterne var svært motvillige til å forlate den. Ifølge den erfarne friluftsmannen skal oterne ha opptrådt overraskende truende.

– De var så pågående at det var direkte ubehagelig. Oterne nektet å gi slipp på fisken.

Willumsen forteller at han omsider fikk løftet kveiten ut av båten, og la den i en fiskekasse om bord i en mindre båt han har, som sto ved siden av. Planen var å dumpe den ødelagte fiskeskrotten i havet, men da han hadde lagt kveiten om bord i den lille båten kom det imidlertid to otere som forsynte seg igjen .

– De ville ikke gi slipp på kveiten, og skremte meg vekk, fortsetter han til VG, og beskriver så hvordan han måtte trekke seg tilbake, og gikk og hentet en båtshake i den store båten.

Han fikk til slutt den siste oteren bort, og gikk ned i luken på den lille båten for å få på strømmen.

– Da jeg stakk hodet opp igjen, sto oterne ubehagelig nær hodet mitt, og jeg ble veldig skremt. Jeg hoppet opp i den store båten, og de kom etter meg, forteller han til VG.

Han forteller han gikk baklengs inn mot kaia, med en krok i hånden til å forsvare seg, imens de to oterne kom svømmende etter ham på hver sin side av den 30 centimeter brede utliggeren som Willumsen beveget seg på. Da han hadde trukket seg tilbake, var oterne igjen tilbake på kveiten, forteller han.

Aldri opplevd lignende

Willumsen sier i iTromsø at han aldri har opplevd noe lignende til tross for at han er en erfaren fisker og har truffet på oter før.

– Jeg er vant med både det ene og det andre, men disse var bare så aggressive. Den ene kom mot meg og var bare en meter unna ansiktet mitt. Tennene deres er så skarpe at den ene klarte å rive opp kveiteskinnet som om det var ingenting.

Willumsen skal ha snakket med en annen mann som også har fiskebåt i området. Han hadde også opplevd at oteren hadde gått løs på fisken hans.

– Det er en oterstamme her borte. Her på Skattøra finner man både oter og mink i massevis.

– Men hva med kveiten da. Blir det ikke noe julekveite på deg i år?

– Jeg driver med kveitefiske, så det gjør ingenting. Det er jo artig å se disse dyrene på nært hold, selv om opplevelsen ble mer spesiell enn jeg hadde trodd, sier han til iTromsø.