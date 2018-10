KrF-leder Knut Arild Hareide. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Hareide fikk gjennomslag i et delt landsstyre

INNENRIKS 2018-10-12T21:50:25Z

Flertallet i KrFs landsstyre støtter leder Knut Arild Hareides forslag til avstemningsrekkefølgen i regjeringsspørsmålet på landsmøtet i november, ifølge NRK.

NTB

Publisert: 12.10.18 23:50

Kristelig Folkepartis landsstyre kom til enighet om rekkefølgen på en telefonkonferanse sent fredag kveld, ifølge NRK .

Det betyr at delegatene på det ekstraordinære landsmøtet 2. november først skal stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i regjering.

Dersom resultatet blir ja, skal landsmøtet så stemme over politisk retningsvalg, altså om de vil gå i regjering med høyresiden eller venstresiden.

Landsstyret besluttet også at spørsmålet om avstemningsrekkefølge skal behandles under landsmøtet, noe som betyr at spørsmålet kan bli behandlet, og endret, i landsmøtesalen.

Ifølge NRK ønsket et stort mindretall i landsstyret en annen avstemningsrekkefølge.