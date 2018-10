Pilot tok feil spak – landet med understellet inne

INNENRIKS 2018-10-12T09:36:03Z

En tysk flyger som i fjor landet på Leknes lufthavn med et småfly, rotet med spakene i cockpiten. Flyet tok bakken med understellet inne.

NTB

Publisert: 12.10.18 11:36

I rapporten fra Statens havarikommisjon for transport, som nå er klar, slår den fast at den 69 år gamle flygeren hadde forberedt flygingen godt, men at «den praktiske gjennomføringen synes ikke like god».

Kommisjonen slår også fast at flygeren » … satte seg selv i en situasjon hvor summen av alle inntrykkene og hans arbeidsoppgaver oversteg hans mentale kapasitet.»

Hendelsen er klassifisert som en alvorlig luftfartshendelse, noe som betyr at kommisjonen mener det var like før det skjedde en ulykke.

Fikk du med deg? Full pilot dømt til åtte måneders fengsel

«Touch-and-go»

Den 69 år gamle flygeren hadde med seg sin voksne datter i småflyet av typen Piper PA-34-220T Seneca. De hadde fløyet opp til Nordkapp og var på vei sørover igjen da piloten ville foreta en «touch-and-go» landing på Leknes lufthavn i Vestvågøy i Nordland mandag 24. juli i fjor.

Husker du? Var pilot for dronningen - nå innrømmer han drap

En slik manøver innebærer at flyet lander på rullebanen uten å stoppe og så tar av igjen. Dette brukes gjerne som en øvelse for å trene på å lande, men i dette tilfellet rett og slett som en slags sightseeing.

I forklaringen til flygeren heter det at han klarte å ta feil spak inne i cockpiten, slik at han landet med understellet inne – på buken – istedenfor å redusere gradene på flapsene for å få mer akselrasjon når han skulle ta av igjen.

Les også: Take-off for verdens lengste sammenhengende flyreise

Den harde landingen førte til at alle seks propellbladene på flyet ble bøyd og at rullebanen fikk små kuttskader i 15 meters lengde. De to om bord ble ikke skadet. Til tross for det mislykkede landingsforsøket, valgte imidlertid flygeren å ikke stoppe og tok av som planlagt.

Reagerte

Personalet på Leknes lufthavn reagerte på den merkelige landingen og på at flygeren fortsatte. De fikk mistanke om at han kunne være ruspåvirket. Mistanken ble ytterligere forsterket da kommunikasjonen med flygeren var «til dels dårlig og hans diksjon var utydelig og tidvis snøvlete.»

Tre nordmenn skadet i flyulykke i Sverige : – Enorm flaks at de lever

Både Hovedredningssentralen Nord-Norge og AMK-sentralen ble varslet, og da flyet landet på Værnes utenfor Trondheim, sto et ambulansehelikopter, fem ambulanser, to brannbiler og to politibiler i beredskap.

Det viste seg at flygeren ikke var ruspåvirket, og etter at skadene på flyet var reparert, fikk han fortsette. Senere ble også radioutstyret om bord satt i stand.