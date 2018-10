TATT PÅ FERSKEN: Da flyet landet på Kjeller aksjonerte politiet og Tollvesenet. Foto: Tolletaten

Utelivsprofil siktet etter narkosmugling med småfly

Nordmannen som ofte er å se på rød løper, er varetektsfengslet i fire uker etter at et småfly med 50 kilo hasj landet på Kjeller flyplass i forrige uke.

Totalt fem stykker er siktet etter at et småfly av typen Cessna landet på Kjeller med 50 kilo hasj og en større mengder narkotiske piller på Kjeller flyplass mandag kveld.

Da hadde allerede alarmen gått hos både politiet og Tollvesenet . Flyet hadde ikke landingstillatelse.

Tre tyskere ble pågrepet på stedet. En mann i 40-årene har erkjent straffskyld. De to pilotene nekter for å ha visst at flyet var fylt opp med narkotika.

To nordmenn ble også pågrepet etter at flyet hadde landet.

Sentral skikkelse

Patrick Neumann forsvarer utelivsprofilen som er siktet for en grov narkotikaovertredelse etter innførselen med småflyet.

– Han erkjenner ikke straffskyld og stiller seg helt uforstående til saken og den siktelsen han er forelagt. Han vil ikke kommentere saken noe utover dette på nåværende tidspunkt, sier Neumann.

Mannen er en sentral skikkelse i utelivet i hovedstadsregionen.

– Han er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, og to uker med full isolasjon, sier politiadvokat i Øst politidistrikt, Kristina Emilie Bruusgaard til VG.

– Hvordan knytter dere ham til beslaget?

– Jeg kan ikke gå inn i mistankegrunnlaget, men det er en tilknytning mellom ham og beslaget som er gjort i flyet, sier Bruusgaard.

En annen nordmann, med tilknytning til utelivsprofilen, er også siktet i saken, men ble ikke fremstilt for varetektsfengsling.

– Han var fengslet i én dag, men etter avhøret ble mistanken mot ham avkreftet. Han stiller seg helt uforstående til siktelsen, sier mannens advokat Ali Reza Afshar.









– Veldig tungt

Den ene piloten representeres av advokat Patrick Lundevall-Unger. Piloten har forklart at han var helt uvitende om narkotikaen om bord.

– Han har det veldig tungt. Han skal samarbeide med politiet slik at han blir sjekket ut av saken, sier forsvareren.

Lundevall-Unger sier at de to tyske pilotene fikk oppdraget om å fly til Oslo, og at kunden hadde hastverk.

Tyskeren i 40-årene som har innrømmet straffskyld, bekrefter at han står bak innførselen, og at han hadde som oppgave å frakte narkotikaen fra Tyskland til Norge.