PRESSER FOR SVAR: KrFs parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan. Foto: Helge Mikalsen

KrF er klare: Tirsdag er siste frist for Olemic Thommessen

Publisert: 06.03.18 05:28

KrF-topp Hans Fredrik Grøvan erkjenner at de tirsdag morgen vil legge et stort press på stortingspresident Olemic Thommessen – og at de forventer svar.

Det forrige møtet ble holdt bak lukkede dører , men tirsdag morgen må Olemic Thommessen (H) møte på teppet for hele Stortinget og redegjøre om nok en millionsprekk i byggeprosjektet.

KrF er partiet som kan vippe flertallet – slik at Thommessen må gå.

– Vi har opprettholdt alvoret i saken til det fulle, hele veien. Derfor har vi ikke lettet noe på trykket frem mot morgendagen, sier Grøvan til VG mandag.

KrFs parlamentariske nestleder er klar på at tirsdag er siste frist for Thommessen – da må han svare på de avgjørende spørsmålene i saken. Hva han sier, vil bli avgjørende for om KrF vil felle ham eller ikke.

– Du sa i forrige uke at saken blir mer alvorlig jo mer tid som går.

– Ja, hvis vi ikke får svar på de spørsmålene vi har stilt, øker jo alvorlighetsgraden. Jo lengre tid det tar før vi får svar på de spørsmålene som fortsatt står ubesvart, jo tettere kommer vi til en konklusjon. Da øker alvoret, etter min oppfatning, sier Grøvan.

– Dere legger et stort press på Thommessen for å svare tirsdag?

– Ja, jeg vil si det. Det er morgendagen som er gitt som siste anledning til å svare på de ubesvarte spørsmålene.

At dette plutselig ble 500 millioner dyrere, er det han må svare for:

Grøvan understreker at KrF krever svar på disse tre spørsmålene.

Hva har Thommessen gjort for å skaffe seg informasjon om byggeprosjektet?

I over én måned visste Thommessens nærmeste medarbeider, direktør Ida Børresen, om at prosjektets kostnadsramme trolig ville sprekke enda en gang. Likevel sier Thommessen at han ikke ante noe om en sprekk. Thommessen har nektet å svare VG på om han noen gang mellom 7. desember og 1. februar spurte om det kunne komme en sprekk.

Kan vi stole på tallet 2,3 milliarder?

– Det andre punktet vi stiller spørsmål ved er hva som ligger til grunn for de nye kostnadsestimatene. Kan vi stole på de tallene der? Det er tross alt over et halvt år igjen før prosjektet skal være ferdigstilt, minst, sier Grøvan.

Er Stortingets vedtak fulgt opp?

Etter at Riksrevisjonen slaktet presidentskapets håndtering av byggeprosjektet i en rapport i fjor sommer , vedtok Stortinget at de måtte få løpende, riktig og tidsriktig informasjon om byggeprosjektet. Allerede den gang, i den rapporten, påpekte en ekstern kvalitetssikrer at tallet 1,8 milliarder var lite realistisk. Grøvan mener prosjektet da burde blitt fulgt opp tettere.

– Jeg tror ikke det er slik at han ikke har snakket sant, men her burde en hatt en mer aktpågivende holdning og føre var-holdning enn det har blitt gitt uttrykk for, sier Grøvan.

– Presidentskapet er et kollegium, men det er likevel bare Thommessens posisjon dere nå vurderer?

– Historien i saken synes jeg taler for seg. Det er en person som har fulgt dette prosjektet i fire og et halvt år og som er presidenten – i bestemt form. De fem andre som er kommet inn i presidentskapet, har vært der siden midten av oktober og har ikke hatt mulighet til å ta det samme ansvaret. Så fra min side er spørsmålene knyttet opp til presidenten, ene og alene, sier Grøvan.

KrFs stortingsgruppe skal møtes onsdag ettermiddag for å diskutere saken. Grøvan sier målet er at de skal konkludere i det møtet – såfremt Stortinget ikke ber om noen flere redegjørelser.

– Da har han fått anledningen til å svare i to runder og jeg synes det er rimelig at vi må trekke en konklusjon, sier Grøvan.

VG har konfrontert Thommessen med utfordringene fra KrF via Stortingets kommunikasjonsavdeling. Avdelingen opplyser at stortingspresidenten ikke ønsker å kommentere saken.