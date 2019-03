BEHANDLES HER: Mannen som fikk forbrenningsskader fredag behandles ved Kalnes sykehus i Østfold. Foto: Helge Mikalsen

Beboer forbrent under bading: – Pleier sier hun har kjent på vannet

En mann i 20-årene, som ble kraftig forbrent under dusjing ved en avlastningsbolig i Fredrikstad fredag, har omfattende skader nedentil, opplyser kommunen.

– Hvem som helst som dusjer en bruker skal kjenne på temperaturen. Pleieren som hadde ansvaret sier hun kjente på vannet, da hun skrudde på dusjen. Det store spørsmålet er om hun har fulgt opp, og kjent på vannet underveis, sier kommunaldirektør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Wenche Halvorsen, til VG.

Fredag kveld ble en mann i 20-årene kraftig forbrent under dusjing ved en kommunal avlastningsbolig for barn og unge i Fredrikstad. Mannen, som er i begynnelsen av 20-årene, fikk andre- og tredjegrads forbrenning.

En knapp på dusjen som regulerer varmen

Ifølge Halvorsen skulle mannen dusjes nedentil. En helsefagarbeider, som har lang erfaring og jobber i en hundre prosent stilling, skulle bistå ham.

– Han kan ikke gjøre disse tingene alene, så det må være en person til stede hele tiden, sier Halvorsen.

Hun forteller at det er en knapp på dusjen, som må holdes inne dersom du skal skru temperaturen høyere enn normalt.

– Om det er slik at den ikke har fungert, eller om det er noe annet, har vi ikke svar på ennå, sier Halvorsen.

– Er han selv i stand til å si fra om at vannet er for varmt?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om.

– Trist, beklagelig og helt uforståelig

Kommunen har nå sperret av rommet der hendelsen skjedde. Det skal gjennomføres tekniske undersøkelser på stedet mandag.

Pasienten ble operert på Kalnes sykehus sent lørdag kveld. Han ligger fremdeles på Kalnes til behandling, og vil få videre oppfølging for skadene mandag. Ifølge Halvorsen har han omfattende skader nedentil.

– Han har en vernepleier fra avdelingen sammen med seg hele døgnet, som kjenner ham godt. Vernepleieren ivaretar også familien.

Hun forteller at mannen er våken, men har store smerter og får lindrende behandling. Hun forteller at han og familien har det tungt.

– Dette er trist, beklagelig og helt uforståelig. Familien har det fryktelig tungt, og er veldig lei seg. De har plassert det kjæreste de har på det som skal være et trygt sted, men som viser seg å ikke være så trygt, sier Halvorsen.

Hun forteller at den ansvarlige hjelpepleieren har det fryktelig tungt og er veldig lei seg. Hun blir ivaretatt av avdelingsleder ved boligen.

Mannen skal ifølge Halvorsen være en person som er godt kjent ved avlastningsboligen. Han bor ikke i boligen permanent.

Tre ulykker med glovarmt vann på kort tid

Søndag 24. februar skjedde en lignende hendelse på en instutisjon i Færder kommune i Vestfold. En mann i 50-årene ble badet i glovarmt vann og døde fire dager senere på Haukeland sykehus. Kommunen og en helsefagarbeider er siktet i saken, og Helsetilsynet har åpnet tilsyn.

27. februar fikk også en kvinne i 70-årene forbrenningsskader etter at hun ble dusjet i for varmt vann på et helse- og velferdssenter i Trondheim. Dette skjedde kun syv måneder etter at en utviklingshemmet kvinne ble kraftig forbrent etter å ha blitt badet på et bosenter i samme kommune.

Også hendelsen i Fredrikstad vil bli varslet til Helsetilsynet og Fylkeslegen. Kommuneoverlegen vil ta stilling til varslet i morgen, får VG opplyst.

– Hendelsen i Færder kommer selvfølgelig til minne når noe slikt skjer. Det er nesten sånn at man ikke tror at dette kunne skje hos oss. Det som skjedde i Færder var forferdelig tragisk, med et enda mer tragisk utfall enn i denne saken. Det tar vi inn over oss, og vi gjennomgå alle våre prosedyrer nøye, sier Halvorsen.