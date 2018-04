Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner og helse- og omsorgsminister Bent Høie under pressekonferansen i forbindelse med Høyres landsmøte senere i uken. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Nei til nachspiel på Høyres landsmøte

NTB

Publisert: 04.04.18 02:37

Ledelsen i Høyre innfører nachspiel-nekt samtidig som det vil bli servert mindre alkohol på partiets landsmøtemiddag til helgen.

– Det blir ikke nachspiel, opplyste generalsekretær John-Ragnar Aarset på en pressekonferanse denne uken. Samtidig opplyste partiledelsen tirsdag at det blir mindre servering av alkohol til både landsmøtedelegater og pressefolk, skriver Aftenposten .

Høyre og Unge Høyre har til sammen mottatt en mengde metoo-varsler fordelt på en rekke personer. Elleve av dem gjelder tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise . Flere av varslene gjelder høyt alkoholbruk og aggressiv sjekking på partiarrangementer. En av sanksjonene mot Riise er at han blant annet nektes å delta på partiets landsmøte på Gardermoen til helgen.

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke helt kan svare på hvordan et nachspiel-forbud vil påvirke landsmøtet.

– Jeg vet egentlig ikke så mye om det siden jeg ikke har vært på et nachspiel på et landsmøte de siste 18 årene, sier Solberg. Hun legger til at det trolig vil føre til at festen foregår mer samlet, i stedet for at folk spres utover kvelden.

– Det skaper et bedre miljø når folk er sammen. Når fellesserveringen og fellesarrangementet er ferdig, blir det kanskje enda flere friske og opplagte Høyre-folk på søndag morgen.