VED KONGENS BORD: Fersk justisminister Tor Mikkel Wara utenfor slottet med statsminister Erna Solberg. Foto: Hallgeir Vågenes

Wara måtte svare Solberg om Økokrim-granskning

VG / NTB

Publisert: 04.04.18 22:37 Oppdatert: 04.04.18 23:41

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-04-04T20:37:42Z

Statsminister Erna Solberg bekrefter at Finance Credit-saken har vært et tema under samtaler med Tor Mikkel Wara før han ble utnevnt til justisminister.

Wara jobbet for PR-byrået Madland og Wara da Finance Credit -skandalen eksploderte i 2002. Byrået hadde Finance Credit-lederne Torgeir Stensrud og Trond Kristoffersen på kundelisten. De to ble dømt i det som ble Norges største bedragerisak.

– Dette er en kjent sak som selvfølgelig har vært et tema, men det er viktig å huske på at Økokrim konkluderte med at han ikke hadde gjort noe galt. I næringslivet kan det skje at man møter på eller kommer borti selskaper eller personer som har gjort noe galt, uten at man nødvendigvis gjør noe galt selv, sier Solberg til NRK .

PR-byrået til Madland og Wara ble undersøkt av Økokrim i 2003 i forbindelse med pengeoverføringer til selskapet fra Finance Credit. Det ble ikke funnet noe grunnlag for å straffeforfølge byrået. Et par måneder senere gikk de konkurs.

Jobbintervju med Wara

Bjørn Olav Jahr var journalisten som i en rekke artikler i Kapital avslørte Finance Credit-saken. Han hevdet blant annet at selskapets verdier var blåst opp, og mente det ville bli en tapsbombe for banker som hadde lånt selskapet hundrevis av millioner kroner.

Midt i stormen ringte Waras PR-byrå til Jahr for å tilby ham jobb i selskapet. Medeier Ole Madland i Madland og Wara sa til VG i 2003 at det var han alene som tok initiativet til å ansette Kapital-journalisten. Økokrim mente ifølge Jahr at dette var et forsøk på å stanse hans arbeid med saken.

– Det var det jeg ble fortalt av Økokrim. Senere da jeg fikk tilgang til straffesaksdokumentene i saken, så ser jeg at det da har gått en epost fra Ole Madland til Trond Kristoffersen like før Finance Credit går over ende hvor Ole Madland skriver at vedkommende gjør seg kostbar. Han sikter da til meg – og hvor de ber om å få overført penger. Da får de også overført 100.000 pund, sier Jahr.

De 86.000 britiske pundene ble overført fra Finance Credit til Madland og Wara via et selskap eid av en aktør som ikke var tilknyttet saken.

Journalisten bekrefter at han var på jobbintervju med Tor Mikkel Wara og Ole Madland, men sier han takket nei. I mellomtiden var skandalen blitt et faktum. Jahr er overbevist om at jobbtilbudet ikke var tilfeldig.

– I etterkant ville man fått til to ting. Man ville fått meg som PR-rådgiver der, samtidig som jeg ville sluttet å skrive artikler om Finance Credit. Det siste var nok det største ønsket, mener Jahr.

Wara selv avviser at han forsøkte å verve journalisten for å få ham til å tie.

– Nei. Det er jo 15 år siden denne saken. Det var en av klientene vi hadde. Jeg er fullt klar over at det er et spørsmål som dukker opp, men svaret er nei, og det er også viktig å huske på at hele saken ble gjennomgått og gransket, og det var ingen ting å finne, sier Wara til NRK.

Ordinær rekruttering

Wara gjentok onsdag det han og hans tidligere partner Ole Madland tidligere har holdt fast ved: At Bjørn Olav Jahr ikke ble forsøkt kjøpt for å stilne ham, og at det ikke ble sendt penger fra Finance Credit-systemet som skulle dekke Jahrs lønn.

– Den virkelighetsbeskrivelsen kjenner jeg meg ikke igjen i. Det var ikke det. Madland og Wara drev helt ordinær rekruttering. Det kom folk og det sluttet folk, og jeg tror vi rekrutterte bredt fra alle mediene, sier Wara.

På spørsmål om hva som var hensikten å rekruttere Jahr, svarer Wara:

– At vi hadde mistet en journalist fra Kapital og ville ha en ny en, sier Wara og svarer kontant nei på spørsmål om hensikten bak jobbtilbudet var å få Jahr til å tie.

Stensrud og Kristoffersen ble i 2003 dømt til sju og ni års fengsel i det som ble betegnet som norgeshistoriens største bedragerisak. Kristoffersen døde imidlertid før ankesaken ble gjenopptatt, og saken mot ham endte dermed uten dom. 1,4 milliarder kroner forduftet i Finance Credit-konkursen.

Jahr vant i 2002 norsk presses pris for fremragende undersøkende journalistikk, den såkalte SKUP-prisen, for opprullingen av Finance Credit-saken.

Fakta Fakta om Finance Credit-saken *Finance Credit-systemet, med en rekke datterselskaper i inn- og utland, lånte penger av norske banker på midten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet for å kjøpe fordringer og drive inkasso. Kreditorer og kunder tapte verdier for rundt 1,5 milliarder kroner. *Den 16. november 2002 ble de to eierne, Trond Kristoffersen og Torgeir Stensrud, arrestert, mistenkt for svindel og bedrageri ved hjelp av falske og oppblåste regnskaper og fakturaer. *De to hovedselskapene i Finance Credit-systemet, Finance Credit Norge og Finance CreditGroup, er ble konkurs. Bankene som hadde lånt ut penger til selskapene, gikk til søksmål mot revisjonsfirmaet KPMG. Søksmålene utgjorde sammen bortimot 900 millioner kroner og ble satt fram fordi bankene mente at årsregnskapet for Finance Credit Norge led av alvorlige mangler som KPMG burde ha oppdaget. * I 2004 ble Kristoffersen dømt til ni års fengsel for grovt bedrageri og grovt økonomisk utroskap i Oslo tingrett. Stensrud ble dømt til syv års fengsel. Kristoffersen døde i 2013. (NTB)